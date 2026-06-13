Prosegue all’insegna della convivialità e della buona musica il calendario degli appuntamenti estivi. Mercoledì 17 giugno tornano i tanto attesi “Aperisoms”, un format collaudato che unisce il piacere dello stare insieme, un’ottima offerta gastronomica e intrattenimento dal vivo di alta qualità. Grande protagonista della serata sarà la Mashi Band, una formazione alessandrina pronta a trascinare il pubblico con la sua contagiosa versatilità.

La Mashi Band: un “miscuglio” di talenti e generi

L’eclettico quartetto di strumentisti, forte di diversificate e solide competenze musicali, è composto da:

Massimo Bovo (tastiere e voce)

(tastiere e voce) Livio Rampone (chitarra e cori)

(chitarra e cori) Roberto Cipolla (basso e cori)

(basso e cori) Daniele Festa (batteria)

Il nome scelto dal gruppo, “Mashi”, non è affatto casuale. Si tratta di un’affascinante onomatopea che strizza l’occhio sia al termine anglosassone mish-mash sia all’italico mescere. Un vero e proprio gioco di parole che evoca il concetto di amalgama e mescolanza, riflettendo alla perfezione la policroma natura del progetto.

La filosofia della band è proprio quella di abbattere le barriere temporali e stilistiche, fondendo con naturalezza rock, pop, jazz e soul per accontentare i gusti di ogni ascoltatore. Il loro repertorio spazia infatti tra i decenni, proponendo:

Grandi classici internazionali: da The Cure agli Eagles, passando per James Taylor, The Beatles, Queen e Santana.

da The Cure agli Eagles, passando per James Taylor, The Beatles, Queen e Santana. I successi nostrani di ieri: brani indimenticabili di Lucio Dalla, PFM, Zucchero, Lucio Battisti e Sergio Caputo.

brani indimenticabili di Lucio Dalla, PFM, Zucchero, Lucio Battisti e Sergio Caputo. Le hit italiane di oggi: con incursioni nelle note di Mario Biondi, Maneskin e Vinicio Capossela.

Il programma della serata: cibo, drink e concerto

L’appuntamento prenderà il via a partire dalle ore 19:30, con ingresso totalmente libero. Ad accogliere i partecipanti ci sarà una ricca proposta pensata per una gustosa “aperi-cena”, che comprenderà piatti freddi, hamburger, hot dog, patatine fritte e invitante carne alla brace.

Per accompagnare il cibo e dissetare il pubblico durante la serata, interverranno due partner d’eccezione:

Lo St George Pub , che curerà la postazione della birra alla spina.

, che curerà la postazione della birra alla spina. Christopher Rovella (esponente della Federazione Italiana Barman), che si dedicherà alla preparazione dei cocktail e dei drink.

Il culmine della serata è fissato per le ore 21:00, momento in cui la Mashi Band salirà sul palco per dare inizio al suo coinvolgente concerto.