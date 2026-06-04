Domenica 7 giugno 2026 la città di Diano Marina rinnoverà una delle sue tradizioni più amate e attese: l’Infiorata del Corpus Domini. Un evento religioso e folkloristico di grande richiamo che, grazie al lavoro instancabile dei volontari locali, trasformerà le vie del centro e del borgo di Calderina in un meraviglioso tappeto a cielo aperto.

La comunità di Diano Marina si prepara a vivere una delle manifestazioni più importanti e sentite dell’anno. In occasione della festività del “Corpus Domini”, la città ospiterà la tradizionale Infiorata, un evento che unisce la profonda devozione del territorio a una straordinaria maestria artigianale. La manifestazione, come evidenziato anche nella locandina ufficiale dell’evento (visibile nel file image_927f49.png), gode del prestigioso patrocinio e del contributo di Regione Liguria.

La lunga notte dei petali nel centro cittadino

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà il centro cittadino, in particolare Piazza Martiri della Libertà e Via Genala. La maestosa opera d’arte effimera inizierà a prendere vita già a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente. Durante tutta la notte e ininterrottamente fino alle prime luci dell’alba, i volontari del Gruppo “Amici dell’Infiorata” lavoreranno con dedizione per tracciare i complessi disegni geometrici e figurativi, posando minuziosamente i coloratissimi petali che formeranno il celebre percorso floreale.

Il programma religioso e la solenne processione

La mattinata di domenica 7 giugno sarà interamente dedicata alle celebrazioni religiose istituzionali. Alle ore 10:00 verrà officiata la Santa Messa all’interno della Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate.

A seguire, intorno alle ore 11:00, prenderà il via la solenne processione accompagnata dalla Benedizione Eucaristica. Al suggestivo passaggio lungo le vie infiorate prenderanno parte le Autorità politiche e militari, le numerose Associazioni laiche e religiose della città, le Confraternite storiche e i bambini che hanno da poco ricevuto i sacramenti della Comunione e della Cresima. L’intero corteo sarà solennemente accompagnato dalle note della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.

L’appuntamento pomeridiano a Diano Calderina

Le celebrazioni e la devozione si sposteranno nel tardo pomeriggio, coinvolgendo attivamente anche l’immediato entroterra. Alle ore 18:00, infatti, la festività animerà la frazione di Diano Calderina con un evento organizzato e realizzato con cura dal Gruppo “Amici di Calderina e Muratori”.

Il programma della frazione prevede la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale (o Chiesa di San Giacomo Apostolo). Subito dopo la funzione, le pittoresche vie del borgo faranno da cornice a una nuova processione, anch’essa allietata dall’immancabile accompagnamento della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.

Per eventuali ulteriori informazioni sulla manifestazione, è possibile contattare gli uffici di riferimento all’indirizzo email ufficiale: turismo@comune.dianomarina.im.it.