Il Museo Biblioteca Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri aderisce all’iniziativa nazionale “Appuntamento in Giardino“, promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Sabato 6 giugno prossimo, dalle ore 9:00, il giardino storico del Museo sarà il teatro di una giornata dedicata alla cura e alla tutela del patrimonio arboreo aperto alla cittadinanza dal suggestivo titolo “Arboricoltura urbana ed Alberi Monumentali”.

L’incontro vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, del dott. agronomo Matteo Littardi e dell’arboricoltore Andrea Fontani certificato European Tree Technician. Durante la giornata, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio verde, sono previsti interventi teorici e una speciale sessione pomeridiana dedicata alla cura degli alberi monumentali inseriti nel contesto urbano.

In tale occasione, per consentire il regolare e sicuro svolgimento delle attività pratiche e del convegno all’aperto, il Museo Bicknell sarà chiuso alle visite

Per informazioni: tel.: +39 3313449065, bicknell@istitutostudiliguri.191.it