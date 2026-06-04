Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Comune di Imperia, in collaborazione con il Sistema Regionale di Educazione Ambientale della Regione Liguria e l’associazione Delfini del Ponente APS, promuove per sabato 6 giugno 2026 una giornata speciale con la “Biopasseggiata dalle sponde del torrente Prino al blu del mare”.

L’evento, completamente gratuito e aperto alla cittadinanza, si inserisce nell’ambito delle iniziative volte al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU (Sustainable Development Goals) e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), sostenute attivamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Città di Imperia.

L’iniziativa prevede un itinerario a piedi di circa 3,5 chilometri lungo la costa. Ritrovo nel parcheggio del Prino in via Lamboglia, ad Imperia verso le ore 9.30 e arrivo a San Lorenzo al Mare. Durante il percorso sono previste tappe tematiche curate direttamente da biologi professionisti ed esperti naturalisti, incentrate sullo studio e l’osservazione dei torrenti della foce e del mare. L’obiettivo principale è permettere ai partecipanti di osservare da vicino veri e propri hotspot di biodiversità, i caratteristici paesaggi del Ponente Ligure e l’equilibrio straordinariamente delicato che regola gli ecosistemi costieri.

“Questa biopasseggiata rappresenta un tassello fondamentale nelle politiche di sensibilizzazione ambientale che l’amministrazione Scajola persegue con determinazione. Il Ponente Ligure custodisce una biodiversità straordinaria e, al contempo, estremamente fragile. Poterle esplorare accompagnati dalle competenze scientifiche dei biologi di ‘Delfini del Ponente’, offre a cittadini e turisti un’opportunità unica di connessione consapevole con la natura” dichiara l’Assessore al Centro di Educazione Ambientale Laura Gandolfo.