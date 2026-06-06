Le splendide colline del territorio si preparano ad accogliere camminatori e appassionati di natura per un evento che unisce l’attività all’aria aperta a un nobile fine benefico. Domenica 7 giugno 2026, il pittoresco borgo di Garbagna ospiterà “GTM in Cammino”, una passeggiata panoramica adatta a tutti.

L’iniziativa, organizzata in sinergia con le realtà associative del territorio (tra cui spiccano i loghi di Azalai, della Pro Loco e del Comune di Garbagna), promette una mattinata all’insegna della salute, della scoperta paesaggistica e del forte senso di comunità che da sempre caratterizza le nostre valli.

Il percorso tra le colline garbagnole

Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato nel cuore del paese: la partenza avverrà infatti dalla centralissima Piazza Doria alle ore 9:15.

I camminatori si avventureranno su un percorso ad anello lungo complessivamente 11,400 chilometri, caratterizzato da un dislivello positivo di 480 metri. L’organizzazione ha curato ogni dettaglio per garantire la massima sicurezza e godibilità dell’evento: l’intero tracciato, che si snoderà tra i suggestivi scorci naturali e i boschi delle colline garbagnole, sarà interamente segnato per guidare i partecipanti passo dopo passo.

Iscrizioni e pacchetti per i partecipanti

Per agevolare l’adesione, le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente la mattina stessa dell’evento, prima della partenza. Gli organizzatori hanno previsto due formule di partecipazione per venire incontro alle diverse esigenze dei presenti:

Quota di 5 euro: comprende la copertura assicurativa e l’accesso al ristoro finale.

comprende la copertura assicurativa e l’accesso al ristoro finale. Quota di 8 euro: oltre all’assicurazione e al ristoro finale, questa opzione include anche un meritato piatto di pasta e una bottiglietta d’acqua per reintegrare le energie al termine della camminata.

Un passo per la solidarietà tortonese

Oltre all’aspetto ludico e sportivo, “GTM in Cammino” si distingue per la sua spiccata vocazione solidale, confermando l’attenzione del territorio verso le fasce più fragili.

Come ben evidenziato sulla locandina ufficiale della manifestazione, l’evento avrà una ricaduta positiva diretta sulla comunità locale: ben 2 euro di ogni singola iscrizione raccolta verranno infatti devoluti in beneficenza a favore del Piccolo Cottolengo di Tortona, una storica istituzione del nostro territorio da sempre in prima linea nell’assistenza e nella cura dei più bisognosi. Un motivo in più per allacciare le scarpe da ginnastica e partecipare numerosi.