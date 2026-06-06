Questa mattina, sabato 6 giugno 2026, le strade della città si sono trasformate in una grande e sicura aula a cielo aperto per l’atteso evento conclusivo del progetto di educazione stradale. Una giornata all’insegna del senso civico e del divertimento che ha registrato una calorosa partecipazione corale, coinvolgendo numerosi bambini, genitori e i volontari della Protezione Civile.

Il Comune di Tortona ha dimostrato, ancora una volta, la sua profonda attenzione verso la formazione e la sicurezza delle nuove generazioni. La manifestazione, denominata “Percorso di educazione stradale”, ha coronato con successo i mesi di studio affrontati sui banchi, portando la teoria direttamente sulle strade cittadine, vissute per un giorno a misura di bambino.

Sinergia istituzionale per la formazione delle nuove generazioni

La riuscita dell’iniziativa è stata il frutto della consolidata e proficua collaborazione tra le forze e le istituzioni del territorio. A organizzare e coordinare l’evento con grande impegno è stato il Comando di Polizia Municipale di Tortona, sotto l’attenta supervisione del Comandante Orazio Massimiliano Di Stefano, in stretta e fruttuosa sinergia con la scuola G. Rodari, appartenente all’Istituto Comprensivo A cittadino.

Come da tradizione, questo appuntamento ha rappresentato il festoso momento di completamento del rigoroso programma formativo sviluppato durante tutto l’anno scolastico. Nel corso della mattinata, i bambini sono stati gli assoluti protagonisti di una gioiosa e istruttiva pedalata collettiva: un’opportunità unica per mettere in pratica sul campo, in un contesto reale ma totalmente protetto, le regole di comportamento e di prudenza apprese in classe, supportati dalla rassicurante presenza delle famiglie e della Protezione Civile.