Un angolo del centro storico di Tortona ritrova finalmente il suo decoro. Sono stati infatti portati a termine i lavori di ripristino dei portici situati in via Emilia Nord, proprio a fianco di una nota pasticceria cittadina, restituendo un aspetto curato a un tratto molto frequentato.

L’estetica e la vivibilità del centro storico passano anche dalla cura dei dettagli e dalla manutenzione degli spazi privati a uso pubblico. Una buona notizia per i cittadini tortonesi arriva da via Emilia Nord, dove si è da poco concluso un atteso intervento di riqualificazione architettonica.

Il ricordo della storica ferramenta “Diamanti”

L’area interessata dai lavori rappresenta un luogo noto alla memoria di molti residenti. Si tratta, infatti, dei portici che diversi decenni fa ospitavano gli spazi della ferramenta “Diamanti”, un’attività commerciale storica che ha fatto parte del tessuto economico e sociale della città.

L’intervento della proprietà e il rinnovato decoro

Da molto tempo, purtroppo, questa porzione porticata versava in pessime condizioni, penalizzando l’immagine della centralissima via. Recentemente, c’è stata l’attesa svolta: la proprietà dell’immobile ha deciso di farsi carico di un’accurata e provvidenziale opera di manutenzione.

Sebbene i locali commerciali veri e propri non siano stati riaperti al pubblico, i lavori effettuati sulle arcate e sulle superfici esterne hanno permesso di sanare il degrado accumulato negli anni. L’intervento ha così restituito a cittadini e passanti un passaggio molto più decoroso e ordinato, contribuendo a migliorare l’aspetto complessivo del cuore di Tortona.