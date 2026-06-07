La città di Diano Marina si conferma un vivace polo culturale per la Riviera dei Fiori. Svelato il ricco calendario della stagione estiva e autunnale che animerà gli spazi della centralissima Sala Mostre e Convegni “Rodolfo Falchi”.

Il cuore pulsante della cultura di Diano Marina torna a battere a pieno ritmo. La Sala Mostre e Convegni “Rodolfo Falchi”, un elegante spazio espositivo situato al piano terra del rinomato Palazzo del Parco, è pronta ad accogliere cittadini e turisti con un fitto calendario di appuntamenti dedicati all’arte e alla bellezza.

Una vetrina per l’arte affacciata sul verde

La Sala “Rodolfo Falchi” rappresenta da tempo un punto di riferimento fondamentale per la comunità e per i visitatori. Dotata di un comodo ingresso indipendente che si affaccia direttamente sul suggestivo parco circostante, la struttura è la cornice ideale non solo per convegni e concerti, ma soprattutto per le esposizioni. Al suo interno, infatti, trovano periodicamente spazio le opere e le visioni di talentuosi artisti locali, nazionali e internazionali, in un dialogo continuo tra il territorio e le diverse espressioni dell’arte contemporanea.

Il calendario delle esposizioni: Estate/Autunno 2026

L’Amministrazione ha diffuso il programma ufficiale delle mostre che si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi, come riportato nel documento ufficiale di programmazione (visibile nel file calendario mostre dioano marina.jpg). Archiviata con successo la prima rassegna di maggio, il calendario prosegue con un’offerta variegata che accompagnerà il pubblico fino alle porte dell’inverno:

In corso fino al 14 giugno 2026: Irene Longato espone la mostra intitolata “Luci d’acqua”.

Irene Longato espone la mostra intitolata “Luci d’acqua”. Dal 18 giugno al 5 luglio 2026: Spazio a Walter Maritati con la sua Mostra personale.

Spazio a Walter Maritati con la sua Mostra personale. Dal 18 luglio al 5 agosto 2026: Mauro Michelis presenterà al pubblico le sue “Visioni oniriche”.

Mauro Michelis presenterà al pubblico le sue “Visioni oniriche”. Dall’8 agosto al 16 agosto 2026: Un appuntamento istituzionale di grande rilievo con le Opere scelte a cura della Pinacoteca Civica di Diano Marina.

Un appuntamento istituzionale di grande rilievo con le Opere scelte a cura della Pinacoteca Civica di Diano Marina. Dal 22 agosto al 5 settembre 2026: Mauro Comiotto esporrà il progetto “Emozioni in viaggio”.

Mauro Comiotto esporrà il progetto “Emozioni in viaggio”. Dal 12 settembre al 20 settembre 2026: La fotografia sarà protagonista con la Mostra fotografica realizzata a quattro mani da Silvia Martino (fotografa) e Francesca Palermiti (psicologa).

La fotografia sarà protagonista con la Mostra fotografica realizzata a quattro mani da Silvia Martino (fotografa) e Francesca Palermiti (psicologa). Dal 26 settembre al 24 ottobre 2026: Personale di Franco Passalacqua, un’esposizione curata dalla Civiero Art Gallery.

Personale di Franco Passalacqua, un’esposizione curata dalla Civiero Art Gallery. Dal 27 ottobre all’8 novembre 2026: Un affascinante tuffo nella storia con la mostra collettiva “Pompei. Strati di Memoria”, a cura di Massimo Borrelli.

Un affascinante tuffo nella storia con la mostra collettiva “Pompei. Strati di Memoria”, a cura di Massimo Borrelli. Dal 21 novembre al 5 dicembre 2026: A chiudere questo ricco ciclo espositivo sarà Luciano Bianchini con la mostra “La gioia di vivere”.

Tutti gli appassionati d’arte e i curiosi sono invitati a varcare le porte del Palazzo del Parco per lasciarsi ispirare dalle opere in programma.