IMPERIA – Nella mattinata odierna alle ore 07.20 circa il personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia è intervenuto prontamente a seguito della segnalazione di un bagnante in difficoltà nelle acque limitrofe allo stabilimento balneare “Koko Beach” di Imperia.

L’unità della Guardia Costiera CP 882, giunta rapidamente sul posto, ha provveduto al recupero del malcapitato e al successivo trasferimento presso il porto di Imperia, dove lo stesso è stato affidato alle cure del personale sanitario del servizio 118 intervenuto in banchina.

A seguito degli accertamenti effettuati dai sanitari, il bagnante è risultato in buone condizioni di salute e non si è reso necessario il ricorso a ulteriori cure mediche.

L’episodio conferma l’importanza della tempestività degli interventi di soccorso in mare e della costante attività di vigilanza svolta dalla Guardia Costiera a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia.