Grande partecipazione ed entusiasmo a Tortona per “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò”, l’evento che ha trasformato le vie della città in una grande festa all’aperto. Una giornata all’insegna dell’incontro, dello sport e del divertimento, pensata per celebrare la mobilità sostenibile e l’amore per le due ruote in un clima di forte partecipazione comunitaria.

I promotori e la rete di partner

Il successo della manifestazione è il frutto di un solido lavoro di squadra. L’evento è stato organizzato dall’Associazione I Colli di Coppi ASD, in stretta collaborazione con il Comune di Tortona. A sostenere attivamente l’iniziativa è intervenuta un’ampia rete di partner territoriali, tra cui:

Comune di Viguzzolo

AZALAI

FIAB Tortona sezione Malabrocca

Quarto Piemonte

Il progetto nazionale “Derthona in Bici”

L’appuntamento dal sapore retrò si inserisce nel più ampio progetto denominato “Derthona in Bici”. Si tratta di un’iniziativa virtuosa che ha ottenuto il sostegno del bando nazionale “Bici in Comune”, un programma promosso direttamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il fondamentale supporto operativo di Sport e Salute e di ANCI.

Gli obiettivi per il territorio

Oltre all’aspetto ludico e aggregativo che ha animato le strade cittadine, la manifestazione porta con sé un messaggio importante per il futuro della comunità locale. Il progetto punta infatti a traguardi a lungo termine:

Incentivare l’uso quotidiano della bicicletta come mezzo ecologico.

Promuovere l’adozione di stili di vita sani e attivi tra i cittadini di tutte le età.

Valorizzare le bellezze, la cultura e le risorse del territorio.