La comunità di Alessandria piange la scomparsa di Alfio Brina, figura storica della politica locale e nazionale, spentosi all’età di 84 anni. Esponente di lunghissimo corso, ha dedicato la sua vita all’impegno civile e istituzionale, lasciando un ricordo indelebile nel territorio che ha servito per decenni con dedizione.

Una vita dedicata alla politica e alle istituzioni

Alfio Brina avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 19 giugno. La sua lunga e articolata carriera politica lo ha visto protagonista indiscusso sia a livello locale che nazionale, imponendosi come autorevole esponente piemontese del Partito Comunista Italiano (PCI) e, successivamente, del Partito Democratico della Sinistra (PDS).

Il suo percorso parlamentare ha preso il via con l’elezione alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 1983. Nel 1987 è stato eletto al Senato della Repubblica, incarico riconfermato nel 1992 dopo la “svolta della Bolognina” e l’adesione al PDS, rimanendo in carica a Palazzo Madama fino al 1994. Il suo impegno istituzionale, tuttavia, non si è limitato ai palazzi romani: Brina è stato una figura centrale e di grande responsabilità per la vita amministrativa della sua amata Alessandria, dove ha ricoperto con autorevolezza i ruoli di vicesindaco e assessore.

Il cordoglio della comunità e della famiglia

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città. A dare il triste annuncio sono stati la moglie, il figlio Massimo e tutti i familiari, ai quali l’intera comunità e le istituzioni locali si stringono in questo momento di grande dolore.

Dal Partito Democratico alessandrino sono giunti messaggi di forte affetto e riconoscenza. Il segretario cittadino del PD, Rapisardo Antinucci, lo ha ricordato sottolineandone le doti umane: «Era una persona perbene, di grande personalità e prestigio. Tutta la comunità lo ricorda con riconoscenza e affetto». A fargli eco è stato il segretario provinciale Giorgio Laguzzi, che ha espresso sentite condoglianze alla famiglia «per la perdita di una personalità di grande prestigio: Alfio Brina ha rappresentato una figura politica di assoluto rilievo per il nostro territorio». La comunità democratica ne conserva un ricordo fatto di gratitudine per l’integrità, il forte spessore umano e la costante vicinanza ai bisogni del territorio.

I dettagli della cerimonia funebre

Per tutti coloro che vorranno tributare l’ultimo saluto all’ex senatore, la cerimonia funebre avrà luogo mercoledì 10 giugno alle ore 14:30.

Il momento di raccoglimento e commiato si terrà presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria di Alessandria, situata in Via Parini n. 6, nella zona del quartiere Cristo. I servizi funebri, che curano anche le partecipazioni e i ringraziamenti della famiglia, sono stati affidati all’agenzia Bagliano.