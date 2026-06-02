Venerdì 12 giugno il Polo museale diocesano ospiterà un parterre di ospiti d’eccezione, da Ferruccio De Bortoli a Francesco Ognibene, per festeggiare il prestigioso anniversario della testata. Un evento di altissimo profilo culturale promosso dalla Fondazione Monsignor Igino Bandi e supportato dall’Amministrazione comunale.

Centotrent’anni di storia, di informazione, di legame profondo con il territorio e con la comunità. Era il 13 giugno del 1896 quando vide la luce il settimanale della Diocesi di Tortona, “Il Popolo”. Un traguardo straordinario che l’intera città si prepara a celebrare con un evento di altissimo spessore culturale e giornalistico.

Per onorare questo secolo e mezzo (scarsamente) di ininterrotta attività editoriale, la Fondazione Monsignor Igino Bandi ha organizzato un prestigioso convegno che si terrà venerdì 12 giugno 2026, con inizio fissato per le ore 17:00, nella splendida e suggestiva cornice del Polo museale diocesano di Tortona.

L’importanza dell’anniversario è testimoniata dal calibro dei relatori che prenderanno parte all’incontro, portando la loro esperienza e la loro visione sul ruolo dell’informazione oggi, tra dimensione locale e nazionale. Al tavolo dei relatori siederanno infatti grandi firme del giornalismo italiano: interverranno Ferruccio De Bortoli, storica firma e già direttore del Corriere della Sera, e Francesco Ognibene, penna di spicco del quotidiano Avvenire.

Ad arricchire il dibattito e a fare gli onori di casa ci saranno Matteo Colombo, in rappresentanza della redazione de “Il Popolo”, e il Vescovo della Diocesi di Tortona, Monsignor Guido Marini. Il delicato compito di moderare l’incontro è stato affidato a Ennio Chiodi, figura di grande esperienza, già direttore delle testate regionali Rai e attuale prezioso collaboratore del settimanale diocesano.

Un appuntamento che si preannuncia come un momento di arricchimento fondamentale per la comunità, il cui enorme valore non è sfuggito all’attenzione dell’Amministrazione. Il Comune di Tortona, sempre attento a supportare e valorizzare le iniziative che apportano un significativo contributo culturale e che promuovono l’immagine della città, ha infatti immediatamente deliberato la concessione del proprio patrocinio ufficiale all’evento. Un gesto che testimonia la vicinanza delle istituzioni a un pezzo di storia tortonese che, da 130 anni, continua a raccontare la vita della nostra comunità.