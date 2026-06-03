La profonda spiritualità della musica sacra si prepara ad avvolgere il suggestivo borgo di Basaluzzo. Venerdì 5 giugno, la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo ospiterà un atteso concerto corale promosso dall’Accademia MusicArte, un evento d’eccezione inserito nel prestigioso circuito nazionale de “La lunga notte delle chiese”.

Il nostro territorio torna a essere protagonista di una rassegna culturale e spirituale di respiro nazionale. Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21:00, la splendida cornice della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Basaluzzo accoglierà l’esibizione del Coro Voci Bianche e Giovanile “Accademia MusicArte”.

L’evento si inserisce all’interno dell’undicesima edizione de “La lunga notte delle chiese”, una suggestiva iniziativa che quest’anno ruota attorno al profondo tema: “HOME: Francesco va’ e ripara la mia CASA”.

Il programma musicale e i protagonisti

La serata promette di regalare al pubblico un emozionante viaggio attraverso le melodie sacre di tutti i tempi. A guidare le voci dei talentuosi giovani cantori sarà la bacchetta della direttrice Raffaella Tassistro. Il coro sarà inoltre impreziosito dall’accompagnamento musicale dal vivo: al pianoforte siederà il giovane pianista Karol Gheti, mentre le percussioni saranno affidate all’esperienza di Stefano Resca.

La direttrice Raffaella Tassistro, che è anche Direttore Artistico e docente dell’Accademia, vanta un curriculum di assoluto prestigio: diplomata in Canto Lirico al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, si è perfezionata con maestri di fama internazionale e ha calcato le scene di numerosi teatri lirici. Alla sua intensa attività artistica affianca da tempo quella di docente di Propedeutica Musicale e di guida attenta per cori giovanili.

Gli organizzatori e il progetto didattico

Il concerto di Basaluzzo rappresenta una tappa fondamentale della rassegna concertistica “MusicArte Eventi”, organizzata con dedizione dal Centro Culturale Praecipianensis APS. L’iniziativa ha potuto prendere vita grazie al fondamentale contributo della Fondazione CRT, della Fondazione CRAL e al prezioso sostegno di vari sponsor locali che hanno creduto nella valenza del progetto.

L’Accademia MusicArte di Novi Ligure, anima dell’evento, è la diretta espressione del progetto didattico del Centro Culturale. La sua missione è quella di offrire un percorso formativo e musicale ben strutturato, rivolto sia a chi desidera fare della musica una professione, sia a chi cerca un approccio costruttivo e propedeutico. All’interno di questa visione, l’attività corale rappresenta un pilastro essenziale, capace di garantire agli allievi un fondamentale arricchimento attraverso l’ascolto condiviso, l’aggregazione giovanile e l’emozione dell’esibizione dal vivo.

Per chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare l’Accademia MusicArte al numero di cellulare 338.9572665 o inviare una mail all’indirizzo info@accademiamusicarte.com.