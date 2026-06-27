Domenica 28 giugno 2026 si preannuncia una giornata ricca di eventi, intrattenimento e manifestazioni in tutto il territorio della provincia di Alessandria. Dalle tradizionali sagre enogastronomiche nei borghi ai festival musicali, passando per grandi mostre d’arte, appuntamenti sportivi e rievocazioni storiche, sono tantissime le opportunità di svago pensate per ogni fascia d’età.

Sagre ed eventi enogastronomici

Cassano Spinola: In piazza Indipendenza prosegue la “Festa della Birra” abbinata alla storica “Sagra di San Pietro”. Dalle ore 19:00 la Pro Loco proporrà specialità come ravioli, stinco al forno e acciughe fritte, con l’intrattenimento musicale del Farinelli Group.

In piazza Indipendenza prosegue la “Festa della Birra” abbinata alla storica “Sagra di San Pietro”. Dalle ore 19:00 la Pro Loco proporrà specialità come ravioli, stinco al forno e acciughe fritte, con l’intrattenimento musicale del Farinelli Group. Masio (Frazione Abazia): Presso la Casa del Popolo si tiene l’AbaGin Fest, evento a ingresso gratuito dedicato al gin artigianale e allo street food. La giornata inizia alle 10:00 con il raduno e il tour in collina delle Harley-Davidson; nel pomeriggio seguirà il DJ set con Matteo Esse e Mr Dema Sax.

Presso la Casa del Popolo si tiene l’AbaGin Fest, evento a ingresso gratuito dedicato al gin artigianale e allo street food. La giornata inizia alle 10:00 con il raduno e il tour in collina delle Harley-Davidson; nel pomeriggio seguirà il DJ set con Matteo Esse e Mr Dema Sax. Silvano d’Orba: La Distilleria Gualco, in via XX Settembre 9, ospita dalle 16:00 alle 23:00 la prima edizione di “SpeZiaLE”, festa estiva dedicata al vermut e ai cocktail con visite guidate dell’head bartender Filippo Nessi. Saranno attivi banchi d’assaggio e proposte gastronomiche locali a cura della Macelleria Carlevaro e dell’Azienda Agricola La Chiarella, con l’accompagnamento musicale dei “Digiridù”.

La Distilleria Gualco, in via XX Settembre 9, ospita dalle 16:00 alle 23:00 la prima edizione di “SpeZiaLE”, festa estiva dedicata al vermut e ai cocktail con visite guidate dell’head bartender Filippo Nessi. Saranno attivi banchi d’assaggio e proposte gastronomiche locali a cura della Macelleria Carlevaro e dell’Azienda Agricola La Chiarella, con l’accompagnamento musicale dei “Digiridù”. Terruggia: Presso il Parco di Villa Poggio si sviluppa la Sagra del Tartufo Nero Estivo De.Co.. Stand gastronomici aperti dalle 19:00 e, a partire dalle 22:00, concerto tributo a Vasco Rossi degli Asilo seguito da un DJ set.

Presso il Parco di Villa Poggio si sviluppa la Sagra del Tartufo Nero Estivo De.Co.. Stand gastronomici aperti dalle 19:00 e, a partire dalle 22:00, concerto tributo a Vasco Rossi degli Asilo seguito da un DJ set. Molare: Nella frazione Battagliosi si tiene la tradizionale Sagra del Fiazein, il caratteristico focaccino farcito locale, accompagnato da musica e bancarelle.

Cosa fare ad Alessandria città

Cultura e visite guidate: Alle ore 16:00 è prevista una visita guidata gratuita all’ex Chiesa di San Francesco, da poco restituita alla cittadinanza dopo oltre 200 anni. Al Salone del Principe di Palazzo Guasco, alle 18:30, si terrà invece il concerto di chitarra di Ausiàs Parejo nell’ambito della rassegna “Percorsi musicali”.

Alle ore 16:00 è prevista una visita guidata gratuita all’ex Chiesa di San Francesco, da poco restituita alla cittadinanza dopo oltre 200 anni. Al Salone del Principe di Palazzo Guasco, alle 18:30, si terrà invece il concerto di chitarra di Ausiàs Parejo nell’ambito della rassegna “Percorsi musicali”. Feste e folklore: Al Quartiere Cristo (tra corso Acqui e piazzale Unes) continua la Festa Pugliese con street food tipico a pranzo e a cena. Alle 20:30 la chiusura musicale è affidata allo spettacolo “Tutta la Puglia da Ballare” del Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da.

Al Quartiere Cristo (tra corso Acqui e piazzale Unes) continua la Festa Pugliese con street food tipico a pranzo e a cena. Alle 20:30 la chiusura musicale è affidata allo spettacolo “Tutta la Puglia da Ballare” del Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da. Teatro e festival: Alla Cittadella, per il San Giorgio Festival 2026, va in scena alle 21:30 lo spettacolo “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”, con Federico Buffa che racconterà la storia di Kobe Bryant.

Alla Cittadella, per il San Giorgio Festival 2026, va in scena alle 21:30 lo spettacolo “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”, con Federico Buffa che racconterà la storia di Kobe Bryant. Mostre d’arte: Restano aperte le esposizioni dedicate a Mario Annone alle Sale d’Arte (ore 15-19), la mostra ciclistica “Alessandria e il Giro d’Italia” al Museo AcdB (ore 10-13, 16-19) e la mostra di cinema “The Tim Burton Collector” a Palatium Vetus (ore 9-13, 15-19, a ingresso libero).

Appuntamenti ad Acqui Terme e Casale Monferrato

Acqui Terme: Corso Bagni ospita dalle 9:00 alle 19:00 il tradizionale Mercatino degli Sgaientò dedicato all’antiquariato e all’usato. In serata, alle 20:30, il Teatro Aperto Giuseppe Verdi ospita lo spettacolo “Il corpo sussurrando” del Balletto Teatro di Torino per il festival “Acqui in Palcoscenico”. Sono inoltre visitabili le mostre a Palazzo Chiabrera (punto croce di Nonna Angela), Palazzo Robellini (Andy Warhol e Biennale dell’Incisione) e al Civico Museo Archeologico.

Corso Bagni ospita dalle 9:00 alle 19:00 il tradizionale Mercatino degli Sgaientò dedicato all’antiquariato e all’usato. In serata, alle 20:30, il Teatro Aperto Giuseppe Verdi ospita lo spettacolo “Il corpo sussurrando” del Balletto Teatro di Torino per il festival “Acqui in Palcoscenico”. Sono inoltre visitabili le mostre a Palazzo Chiabrera (punto croce di Nonna Angela), Palazzo Robellini (Andy Warhol e Biennale dell’Incisione) e al Civico Museo Archeologico. Casale Monferrato: Presso il Castello del Monferrato sono aperte tre diverse esposizioni: la mostra omaggio al musicista Gianni Neri “Arrivederci Gianni”, la rassegna di pittura e scultura “Sotto Osservazione” e il “Salone dei Cibi Leali” dedicato al design e alla gastronomia. Nella Manica Lunga prosegue la mostra collettiva “Connections”, mentre il Museo Civico ospita il percorso “Qui si fa l’Italia” incentrato sulla figura dell’eroe risorgimentale.

Eventi a Novi Ligure, Ovada, Tortona e Vignale

Novi Ligure: In piazzetta Rattazzi continua il torneo di basket Memorial “Andrea Foglia”. Alle ore 18:00, presso il Borgo di La Raia, l’International Lavagnino Film Festival propone il concerto a ingresso gratuito delle “Quattro stagioni” di Vivaldi con la violinista Maristella Patuzzi e gli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

In piazzetta Rattazzi continua il torneo di basket Memorial “Andrea Foglia”. Alle ore 18:00, presso il Borgo di La Raia, l’International Lavagnino Film Festival propone il concerto a ingresso gratuito delle “Quattro stagioni” di Vivaldi con la violinista Maristella Patuzzi e gli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria. Ovada: Piazza XX Settembre si anima dalle 9:00 alle 19:00 con il mercato straordinario di abbigliamento e stock “Crocetta più in Tour”.

Piazza XX Settembre si anima dalle 9:00 alle 19:00 con il mercato straordinario di abbigliamento e stock “Crocetta più in Tour”. Tortona: Spazio agli appassionati di ciclismo d’epoca con “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò” in piazza Malaspina. Dalle 8:30 parte la pedalata vintage verso Viguzzolo che si unirà alla ciclostorica “La Mitica”, seguita da un corteo danzante in abiti d’epoca nel centro cittadino.

Spazio agli appassionati di ciclismo d’epoca con “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò” in piazza Malaspina. Dalle 8:30 parte la pedalata vintage verso Viguzzolo che si unirà alla ciclostorica “La Mitica”, seguita da un corteo danzante in abiti d’epoca nel centro cittadino. Odalengo Grande: Alle 17:00 il Bosco Eremo di Moncucco ospita il concerto gratuito “Choropo” (organetto, mandolino e chitarra brasiliana) nell’ambito del Monfrà Jazz Fest, seguito da una merenda sinoira.

Alle 17:00 il Bosco Eremo di Moncucco ospita il concerto gratuito “Choropo” (organetto, mandolino e chitarra brasiliana) nell’ambito del Monfrà Jazz Fest, seguito da una merenda sinoira. Vignale Monferrato: Alle 17:00 prosegue il festival “Vignale in Danza” con lo svolgimento del concorso ufficiale alla presenza della giuria presieduta dall’étoile Liliana Cosi.

Si ricorda infine che in tutto il territorio provinciale è attivo il circuito di Castelli Aperti, che offre visite guidate speciali presso numerose dimore storiche e borghi del territorio.