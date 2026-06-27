Domenica 28 giugno 2026 si preannuncia una giornata ricca di eventi, intrattenimento e manifestazioni in tutto il territorio della provincia di Alessandria. Dalle tradizionali sagre enogastronomiche nei borghi ai festival musicali, passando per grandi mostre d’arte, appuntamenti sportivi e rievocazioni storiche, sono tantissime le opportunità di svago pensate per ogni fascia d’età.
Sagre ed eventi enogastronomici
- Cassano Spinola: In piazza Indipendenza prosegue la “Festa della Birra” abbinata alla storica “Sagra di San Pietro”. Dalle ore 19:00 la Pro Loco proporrà specialità come ravioli, stinco al forno e acciughe fritte, con l’intrattenimento musicale del Farinelli Group.
- Masio (Frazione Abazia): Presso la Casa del Popolo si tiene l’AbaGin Fest, evento a ingresso gratuito dedicato al gin artigianale e allo street food. La giornata inizia alle 10:00 con il raduno e il tour in collina delle Harley-Davidson; nel pomeriggio seguirà il DJ set con Matteo Esse e Mr Dema Sax.
- Silvano d’Orba: La Distilleria Gualco, in via XX Settembre 9, ospita dalle 16:00 alle 23:00 la prima edizione di “SpeZiaLE”, festa estiva dedicata al vermut e ai cocktail con visite guidate dell’head bartender Filippo Nessi. Saranno attivi banchi d’assaggio e proposte gastronomiche locali a cura della Macelleria Carlevaro e dell’Azienda Agricola La Chiarella, con l’accompagnamento musicale dei “Digiridù”.
- Terruggia: Presso il Parco di Villa Poggio si sviluppa la Sagra del Tartufo Nero Estivo De.Co.. Stand gastronomici aperti dalle 19:00 e, a partire dalle 22:00, concerto tributo a Vasco Rossi degli Asilo seguito da un DJ set.
- Molare: Nella frazione Battagliosi si tiene la tradizionale Sagra del Fiazein, il caratteristico focaccino farcito locale, accompagnato da musica e bancarelle.
Cosa fare ad Alessandria città
- Cultura e visite guidate: Alle ore 16:00 è prevista una visita guidata gratuita all’ex Chiesa di San Francesco, da poco restituita alla cittadinanza dopo oltre 200 anni. Al Salone del Principe di Palazzo Guasco, alle 18:30, si terrà invece il concerto di chitarra di Ausiàs Parejo nell’ambito della rassegna “Percorsi musicali”.
- Feste e folklore: Al Quartiere Cristo (tra corso Acqui e piazzale Unes) continua la Festa Pugliese con street food tipico a pranzo e a cena. Alle 20:30 la chiusura musicale è affidata allo spettacolo “Tutta la Puglia da Ballare” del Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da.
- Teatro e festival: Alla Cittadella, per il San Giorgio Festival 2026, va in scena alle 21:30 lo spettacolo “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”, con Federico Buffa che racconterà la storia di Kobe Bryant.
- Mostre d’arte: Restano aperte le esposizioni dedicate a Mario Annone alle Sale d’Arte (ore 15-19), la mostra ciclistica “Alessandria e il Giro d’Italia” al Museo AcdB (ore 10-13, 16-19) e la mostra di cinema “The Tim Burton Collector” a Palatium Vetus (ore 9-13, 15-19, a ingresso libero).
Appuntamenti ad Acqui Terme e Casale Monferrato
- Acqui Terme: Corso Bagni ospita dalle 9:00 alle 19:00 il tradizionale Mercatino degli Sgaientò dedicato all’antiquariato e all’usato. In serata, alle 20:30, il Teatro Aperto Giuseppe Verdi ospita lo spettacolo “Il corpo sussurrando” del Balletto Teatro di Torino per il festival “Acqui in Palcoscenico”. Sono inoltre visitabili le mostre a Palazzo Chiabrera (punto croce di Nonna Angela), Palazzo Robellini (Andy Warhol e Biennale dell’Incisione) e al Civico Museo Archeologico.
- Casale Monferrato: Presso il Castello del Monferrato sono aperte tre diverse esposizioni: la mostra omaggio al musicista Gianni Neri “Arrivederci Gianni”, la rassegna di pittura e scultura “Sotto Osservazione” e il “Salone dei Cibi Leali” dedicato al design e alla gastronomia. Nella Manica Lunga prosegue la mostra collettiva “Connections”, mentre il Museo Civico ospita il percorso “Qui si fa l’Italia” incentrato sulla figura dell’eroe risorgimentale.
Eventi a Novi Ligure, Ovada, Tortona e Vignale
- Novi Ligure: In piazzetta Rattazzi continua il torneo di basket Memorial “Andrea Foglia”. Alle ore 18:00, presso il Borgo di La Raia, l’International Lavagnino Film Festival propone il concerto a ingresso gratuito delle “Quattro stagioni” di Vivaldi con la violinista Maristella Patuzzi e gli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria.
- Ovada: Piazza XX Settembre si anima dalle 9:00 alle 19:00 con il mercato straordinario di abbigliamento e stock “Crocetta più in Tour”.
- Tortona: Spazio agli appassionati di ciclismo d’epoca con “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò” in piazza Malaspina. Dalle 8:30 parte la pedalata vintage verso Viguzzolo che si unirà alla ciclostorica “La Mitica”, seguita da un corteo danzante in abiti d’epoca nel centro cittadino.
- Odalengo Grande: Alle 17:00 il Bosco Eremo di Moncucco ospita il concerto gratuito “Choropo” (organetto, mandolino e chitarra brasiliana) nell’ambito del Monfrà Jazz Fest, seguito da una merenda sinoira.
- Vignale Monferrato: Alle 17:00 prosegue il festival “Vignale in Danza” con lo svolgimento del concorso ufficiale alla presenza della giuria presieduta dall’étoile Liliana Cosi.
Si ricorda infine che in tutto il territorio provinciale è attivo il circuito di Castelli Aperti, che offre visite guidate speciali presso numerose dimore storiche e borghi del territorio.