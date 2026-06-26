Grande partecipazione ieri sera al Molo delle Tartarughe di Diano Marina per il concerto della band ligure “Stasera mia moglie mi manda a Funk”. Il gruppo, fondato da Marco Ghini — presidente dell’associazione benefica “Basta Poco” Onlus — ha intrattenuto il pubblico con il suo sound goliardico e coinvolgente, tra funk e revival. La serata di musica ha fatto da apripista al grande evento in programma per stasera, venerdì 26 giugno 2026.

Rita Pavone protagonista della serata

Stasera, venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle ore 21:00, il Molo delle Tartarughe ospiterà un evento dedicato alla canzone d’autore italiana, che vedrà come ospite speciale Rita Pavone.

L’incontro prevede:

Dialoghi e confronti : l’evento verterà sul contesto della musica d’autore italiana.

: l’evento verterà sul contesto della musica d’autore italiana. Conduzione : la serata sarà condotta da Stefano Senardi.

: la serata sarà condotta da Stefano Senardi. Moderazione: il confronto sarà moderato da Gaia Ammirati.

L’ingresso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.