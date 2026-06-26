Il Piatti Tennis Center di Bordighera raggiunge un traguardo prestigioso ai Championships di Wimbledon, il terzo torneo del Grande Slam della stagione. Mai così numerosa in un torneo Major, la delegazione del centro ligure è composta da otto professionisti tra coach, preparatori atletici e fisioterapisti, che stanno affiancando alcuni dei nomi più celebri del circuito internazionale.

Lo staff di Bordighera nel tempio del tennis

La presenza del team del Piatti Tennis Center al torneo londinese sottolinea l’eccellenza del lavoro svolto nella struttura di viale Canariensis. Tra gli impegni di rilievo del gruppo figurano:

Dalibor Sirola : responsabile della preparazione atletica a Bordighera, è al fianco della leggenda Novak Djokovic.

: responsabile della preparazione atletica a Bordighera, è al fianco della leggenda Novak Djokovic. Leandro Mosconi : preparatore atletico che segue il top player Daniil Medvedev.

: preparatore atletico che segue il top player Daniil Medvedev. Dragoljub Kladarin : mentore atletico per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

: mentore atletico per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Claudio Zimaglia (fisioterapista e osteopata) e Francesco Zito (preparatore atletico): sono parte dello staff della tennista Marta Kostyuk.

(fisioterapista e osteopata) e (preparatore atletico): sono parte dello staff della tennista Marta Kostyuk. Niccolò Andreini : segue la danese Clara Tauson in qualità di fisioterapista.

: segue la danese Clara Tauson in qualità di fisioterapista. Giulia Bruschi (coach) e Michele Ferella (preparatore atletico): collaborano con il tennista greco Stefanos Sakellaridis.

Il commento e i talenti del futuro

Lorenzo Boveri, Development Manager del centro, ha espresso grande soddisfazione: «Poter vantare un numero così ampio di membri del nostro staff impegnati nel torneo più famoso al mondo ci rende orgogliosi e dà prestigio al nostro lavoro». Boveri ha aggiunto che vedere così tanti professionisti integrati in team di alto livello conferma la qualità tecnica, atletica e fisioterapica proposta dal centro di Bordighera.

Oltre alla Tauson e a Sakellaridis, il Piatti Tennis Center è rappresentato anche da giovani emergenti:

Il norvegese Nicolai Budkov Kjaer .

. Il canadese Benjamin Azar , che parteciperà al torneo juniores.

, che parteciperà al torneo juniores. Filippo Alfano, talento che grazie agli ottimi risultati primaverili debutta in un torneo juniores del Grande Slam.