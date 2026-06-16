La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo svolti dalla Polizia Ferroviaria nello scalo di Alessandria, ha individuato il presunto autore del furto di un’autovettura avvenuto nei mesi scorsi all’interno dell’area ferroviaria cittadina.

L’episodio aveva destato particolare attenzione nell’opinione pubblica per le modalità con cui si era verificato, poiché il veicolo, dopo essere stato sottratto, era stato condotto fino al primo marciapiede della stazione ferroviaria e lì abbandonato.

L’attività di polizia giudiziaria ha avuto il suo epilogo nella mattinata del 18 maggio scorso, quando personale della Sezione Polfer di Alessandria, nel corso di un servizio di vigilanza all’interno della stazione, ha proceduto al controllo di un uomo le cui caratteristiche fisiche erano compatibili con il presunto autore del fatto.

Lo stesso, privo di documenti di identificazione, è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per gli accertamenti di rito e sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici.

Gli approfondimenti investigativi svolti hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti utili ai fini della ricostruzione dei fatti e di deferire il soggetto all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Secondo quanto emerso, l’autovettura era stata asportata dal parcheggio interno in uso al personale ferroviario e successivamente condotta lungo l’area del binario 1, dove era rimasta bloccata prima di essere abbandonata.

La Polizia di Stato conferma il costante impegno della Polizia Ferroviaria nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati in ambito ferroviario, anche attraverso mirati servizi di controllo nelle stazioni e nelle aree limitrofe.

Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di pubblica sicurezza da questo Ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.