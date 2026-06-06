Diano Marina si prepara ad accogliere la sua nuova struttura scolastica, ma per la sistemazione definitiva delle pertinenze esterne occorrerà attendere ancora qualche settimana. L’Amministrazione comunale ha infatti formalizzato uno slittamento per la chiusura dei cantieri in via G. Rossini.

I lavori, incentrati sul completamento dell’area circostante il nuovo edificio destinato ad asilo nido, hanno subito una rimodulazione delle tempistiche. Il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente del Comune di Diano Marina ha recentemente approvato una determinazione che accoglie la formale richiesta di proroga presentata dall’azienda incaricata.

La tempistica del cantiere

Le opere erano state ufficialmente consegnate lo scorso 5 febbraio 2026 alla ditta affidataria, il Consorzio Stabile del Mediterraneo. Secondo la tabella di marcia iniziale dettata dal verbale di consegna, il tempo utile per l’esecuzione degli interventi era stato stabilito in 124 giorni, fissando così il traguardo della naturale conclusione all’8 giugno 2026.

Pur non essendosi registrate formali sospensioni dei lavori durante questo arco temporale, proprio in prossimità della scadenza (il 5 giugno) l’impresa esecutrice ha ravvisato la necessità di un margine di tempo più ampio per ultimare gli interventi a regola d’arte, chiedendo all’Ente una dilazione.

La nuova scadenza al 23 luglio

Preso atto dell’attuale stato di avanzamento delle operazioni e delle motivazioni tecniche addotte dall’impresa, e considerata la piena condivisione della necessità da parte del direttore dei lavori, il Responsabile di Settore ha ritenuto congruo concedere la proroga richiesta di 45 giorni.

La nuova data per la conclusione definitiva dei lavori di completamento attorno all’asilo nido è stata dunque riprogrammata al 23 luglio 2026. Un passaggio burocratico essenziale per la consegna ottimale dell’opera che, come accuratamente specificato nei documenti dell’Ente, è stato accordato con la garanzia che tale provvedimento non comporterà in alcun modo oneri economici aggiuntivi.