Nuovo importante riconoscimento per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria nell’ambito della cura dell’ictus acuto. La Struttura Complessa di Neurologia, diretta da Delfina Ferrandi, ha ottenuto il Diamond Status agli ESO Angels Awards, il massimo livello di certificazione previsto dal programma internazionale promosso da Angels Initiative insieme alla European Stroke Organization (ESO) per migliorare la qualità delle cure ai pazienti colpiti da ictus.

Il riconoscimento segna un’ulteriore evoluzione rispetto al Gold Status e al Platinum Status ricevuti nel 2025, confermando così un percorso di crescita continua nella qualità e nella tempestività della presa in carico dei pazienti con ictus ischemico acuto.

Gli ESO Angels Awards vengono assegnati sulla base di rigorosi indicatori internazionali relativi ai tempi di trattamento, all’appropriatezza terapeutica, all’accesso alle procedure di riperfusione come trombolisi e trombectomia e all’efficienza complessiva del percorso assistenziale. Per raggiungere il livello Diamond è necessario rispettare standard particolarmente elevati nella gestione clinica e organizzativa del paziente con ictus, con tempi estremamente rapidi tra l’arrivo in ospedale, la diagnosi e l’avvio delle terapie salvavita.

Il risultato ottenuto dall’AOU AL è frutto del lavoro sinergico e multidisciplinare tra la Neurologia e Stroke Unit, il Pronto Soccorso, la Radiologia e la struttura di Anestesia e Rianimazione Generale, che, con la partecipazione del 118, collaborano quotidianamente per garantire un percorso diagnostico-terapeutico tempestivo ed efficace.

Il riconoscimento conferma il livello dell’AOU AL nella gestione delle emergenze neurologiche tempo-dipendenti e testimonia l’impegno costante dei professionisti coinvolti nel miglioramento continuo dei percorsi clinico-assistenziali.

Il risultato si inserisce inoltre nel percorso di crescita scientifica e organizzativa dell’AOU AL, che negli ultimi anni ha rafforzato, anche attraverso il coordinamento del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), la ricerca e l’innovazione come aree strategiche di sviluppo aziendale, in coerenza con il percorso verso il riconoscimento IRCCS dell’Azienda.