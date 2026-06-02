Domenica 7 giugno 2026 la città di Tortona vivrà un importante momento di fede con le celebrazioni del Corpus Domini guidate dal Vescovo Monsignor Guido Marini. Per garantire lo svolgimento in totale sicurezza e senza disagi, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un efficiente piano con modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione nel centro storico.

La Comunità Pastorale San Marziano di Tortona si appresta a celebrare la solennità del Corpus Domini con un momento di grande unione per la cittadinanza. Domenica 7 giugno 2026, l’appuntamento per tutti i fedeli è fissato per le ore 10.00, quando avrà inizio la Santa Messa Stazionale Cittadina. A presiedere la solenne funzione religiosa sarà direttamente Monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona. Per favorire la massima partecipazione a questo ritrovo unitario, gli organizzatori hanno stabilito che sono sospese tutte le altre celebrazioni del mattino nelle chiese della città.

Al termine della Messa, prenderà il via la tradizionale e sentita processione per le vie della città con il Santissimo Sacramento. L’itinerario religioso partirà dalla Cattedrale, per poi snodarsi lungo Corso Leoniero, Corso Montebello, Largo Borgarelli e Via Emilia, prima di fare ritorno in Cattedrale. Un invito particolare e ricco di significato è stato rivolto ai bambini delle parrocchie della città che hanno recentemente ricevuto la Prima Comunione: i più piccoli sono invitati a partecipare attivamente al corteo indossando la propria tunica.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa nella massima serenità e a tutela della pubblica incolumità, il Comune di Tortona ha dimostrato ancora una volta grande tempestività ed efficienza organizzativa, varando un piano viabilistico ad hoc. Grazie all’attenta opera di prevenzione, avallata dal parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e dall’assenza di criticità di ordine pubblico o sicurezza segnalate dalla Questura di Alessandria, l’Amministrazione ha emesso un’ordinanza mirata che limiterà i disagi senza influire sulla fluidità generale della circolazione sul territorio.

Nello specifico, per la mattinata del 7 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, l’ordinanza istituisce il divieto di sosta temporaneo su Piazza Duomo per tutti i veicoli (ad eccezione dei mezzi addetti alla manifestazione), con prevista rimozione forzata per i trasgressori.

Inoltre, esclusivamente durante il momento del transito della processione, scatterà il divieto di circolazione lungo i tratti direttamente interessati. Le limitazioni al traffico veicolare riguarderanno:

Corso Leoniero (nel tratto compreso tra Corso Montebello e Piazza Duomo).

Corso Montebello (nel tratto compreso tra Corso Leoniero e Largo Borgarelli).

Largo Borgarelli.

Via Emilia.

Sarà compito del Settore Lavori Pubblici dell’Ente provvedere alla puntuale esecuzione del provvedimento, posizionando le transenne e la necessaria segnaletica stradale. I dettagli dell’ordinanza sono stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio e sono integralmente consultabili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.tortona.al.it.