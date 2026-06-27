Un risultato straordinario per il tennis azzurro, nato dal binomio tra l’alessandrino Matteo Donati e la sua allieva, la diciottenne Tyra Grant. La giovane tennista, che dal 2025 si allena presso il Tennis Club Nuova Casale di Casale Monferrato, è l’unica italiana ad aver superato le qualificazioni sull’erba londinese, centrando così l’accesso al tabellone principale di Wimbledon. Nonostante una preparazione complicata dagli esami di maturità, la campionessa del mondo in carica — vincitrice della Billie Jean King Cup 2025 con la nazionale italiana — è pronta al debutto di martedì 30 giugno contro l’inglese Katie Boulter.

Allenata dal coach Matteo Donati

Matteo Donati, coach alessandrino che segue con orgoglio la crescita della giovane atleta, ha analizzato con soddisfazione il percorso netto della sua allieva, autrice di tre vittorie consecutive nelle qualificazioni di Roehampton, anche perché l’erba è una superficie sulla quale Tyra non giocava da due anni.

Un percorso di crescita internazionale

Tyra Grant, nata a Roma nel 2008 da padre cestista e madre maestra di tennis, ha intrapreso un percorso sportivo internazionale prima di stabilirsi a Casale Monferrato. Dopo aver rappresentato gli Stati Uniti all’inizio della carriera, dal 2025 ha scelto di gareggiare sotto la bandiera italiana. Il suo cammino verso il main draw di Wimbledon ha confermato la sua maturità agonistica, superando ostacoli di alto livello:

Ha battuto l’australiana Taylah Preston, testa di serie numero 18 delle qualificazioni.

Ha superato giocatrici esperte come Johanna Garland e la francese Harmony Tan.

Verso il debutto all’All England Club

Ora lo sguardo è rivolto al futuro immediato sui leggendari campi dell’All England Lawn Tennis Club. Le tre partite precedenti, infatti, sono state solo un passaggio per prepararsi al tabellone principale con tutte le insidie di un esordio difficile.

Foto: Di Hameltion – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133195312 e Di Hameltion – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132909419