Valentino Casagrande, in arte Banfy, artista tortonese che ha scalato le classifiche italiane con il Disco di Platino “BAM BAM”, torna a far parlare di sé con il nuovo singolo “Lady Laura”. Il cantante tortonese, che ha saputo imporsi nel panorama nazionale partendo da una realtà distante dai centri tradizionali dell’industria musicale, consolida con questo brano un percorso artistico sempre più strutturato e orientato alla contemporaneità.

Un percorso unico, radicato a Tortona

Banfy rappresenta uno dei casi più anomali e interessanti della musica italiana recente. Il cantante tortonese si distingue per un vissuto non convenzionale, portando nel pop mainstream un’identità sinti piemontese che solitamente trova poco spazio nelle narrazioni classiche.

Nonostante le origini tortonesi, il cantante ha scelto il napoletano come lingua d’elezione per i propri sentimenti, rendendo i suoi brani immediatamente riconoscibili per la loro urgenza espressiva.

Il successo dell’artista tortonese non è frutto del caso, ma della capacità di trasformare una viralità nata su piattaforme come TikTok in un risultato discografico concreto e certificato.

La storia di questo talento di Tortona è stata capace di attrarre l’attenzione di grandi nomi, dal duetto con Nek all’omaggio di Lorenzo Jovanotti, fino alle citazioni di artisti come Shiva e Anna.

“Lady Laura”: il nuovo singolo dell’artista tortonese

Con il brano “Lady Laura”, pubblicato per Island e firmato insieme a un team di professionisti tra cui Giovanni “Mitch DJ” Mencarelli, l’artista tortonese apre una nuova fase della propria carriera.

Il pezzo è una serenata 3.0 che alterna italiano e inflessioni napoletane, mantenendo la cifra comunicativa che ha reso celebre il cantante tortonese.

La produzione guarda al pop radiofonico attuale senza perdere il contatto con la melodia italiana, confermando la capacità del tortonese di accostare il linguaggio parlato a un immaginario pop mainstream.

Come sottolineato nel comunicato, Banfy non si traveste da interprete tradizionale, ma porta nel pop il suo modo di vivere l’innamoramento, confermando la propria identità senza filtri.

L’artista tortonese punta ora a consolidare la propria posizione, dimostrando che dietro il fenomeno virale c’è una voce capace di produrre continuità discografica. Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Davide Agosta.