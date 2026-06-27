Domenica 28 giugno, alle ore 17.30, il Teatro S.O.M.S. di via Santa Lucia a Imperia ospiterà lo spettacolo “C’era una volta in Sicilia”, una rappresentazione che unisce voce, musica e teatro per raccontare atmosfere e tradizioni di altri tempi. L’evento, a ingresso libero, è promosso dal Progetto Voc-Ale e promette un pomeriggio ricco di emozioni, immergendo il pubblico tra le pagine di Cavalleria Rusticana e il cuore pulsante della Sicilia.

Un omaggio alla tradizione siciliana

Lo spettacolo, che porta in scena “Una Pasqua d’altri tempi tra Cavalleria Rusticana e tradizione”, nasce da un lungo percorso di lavoro, prove e passione da parte del gruppo artistico. L’opera è un omaggio a una storia antica, capace di arrivare al cuore del pubblico attraverso un racconto che fonde cultura e musica.

Il team artistico e le informazioni utili

La rappresentazione si avvale di una direzione artistica e musicale curata dalla Prof. Alessandra Brunengo, con il Maestro Gianni Martini al pianoforte.

Data e orario : Domenica 28 giugno 2026, ore 17.30.

: Domenica 28 giugno 2026, ore 17.30. Luogo : Teatro S.O.M.S., via Santa Lucia, Imperia.

: Teatro S.O.M.S., via Santa Lucia, Imperia. Ingresso: L’accesso alla manifestazione è completamente gratuito.

Come visibile in locandina_2.jpg, il progetto artistico si presenta come una proposta di grande valore culturale, volta a valorizzare le atmosfere e le radici storiche attraverso l’unione tra recitazione e l’accompagnamento pianistico.