Da sabato 20 giugno la suggestiva strada dell’Incompiuta ospiterà il tracciato della Ciclabile “Riviera dei Fiori”. L’attesissima inaugurazione, prevista per sabato prossimo, avverrà all’insegna della totale tranquillità per tutti i fruitori. Ciclisti e pedoni non avranno infatti nulla da temere: l’iter di messa in sicurezza della falesia è stato portato a termine con successo, garantendo la piena stabilità dell’area.

Gli interventi di sicurezza e il collaudo

L’amministrazione comunale di Diano Marina ha approvato in via definitiva i documenti conclusivi relativi ai lavori di mitigazione del rischio legati ai fenomeni di dissesto. Le opere si sono concentrate sul versante in frana che sovrasta la ex S.S. n. 449, comunemente denominata “Incompiuta”.

Il percorso può ora essere affrontato in assoluta sicurezza grazie ai rigorosi interventi tecnici e alle verifiche effettuate dagli esperti:

Il certificato di collaudo statico è stato ufficialmente redatto in data 10 giugno 2026 dall’ingegner Giacomo Saguato.

I severi test di collaudo hanno riguardato specificamente l’efficienza e la tenuta delle reti corticali installate lungo la parete rocciosa.

Sono state inoltre collaudate con esito pienamente positivo le due grandi barriere paramassi a protezione del tracciato sottostante.

I lavori fisici sul cantiere si erano già regolarmente conclusi lo scorso 6 marzo, nel pieno rispetto dei tempi contrattuali previsti.

I costi dell’operazione

Questa fondamentale operazione di consolidamento e messa in sicurezza del territorio ha richiesto un importante sforzo economico per garantire l’incolumità pubblica.

A seguito di una perizia suppletiva di variante, il nuovo importo complessivo dei lavori è stato quantificato in 240.064,79 euro.

A questa cifra va aggiunta l’IVA al 22%, corrispondente a ulteriori 52.814,25 euro.

Le opere strutturali sono state materialmente eseguite e portate a termine dalla ditta CPC srl, impresa con sede legale a Genova.

Con l’ultimo atto formale, il Comune ha liquidato la fattura relativa allo stato finale dei lavori, versando all’impresa affidataria la somma a saldo di 16.868,55 euro (cifra comprensiva di IVA) a chiusura delle pendenze economiche.

L’Incompiuta si presenta quindi nella sua veste migliore e più sicura di sempre, perfettamente pronta ad accogliere turisti e residenti per la grande apertura della nuova e attesa infrastruttura ciclabile.