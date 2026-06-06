Il Comune di Imperia guarda al futuro dei servizi extra scolastici puntando sul potenziamento e sull’efficienza della macchina organizzativa. In linea con quanto deliberato dalla Giunta Comunale, il settore Servizi Educativi sta attualmente conducendo le verifiche per valutare l’opportunità di conferire la gestione di queste attività a Seris Srl, società in house del Comune.

In questo contesto di programmazione e sviluppo, Seris Srl ha ufficialmente avviato una procedura di bando pubblico. L’obiettivo è la predisposizione di una graduatoria di idoneità finalizzata all’assunzione di figure professionali nel ruolo di educatore, garantendo così standard qualitativi elevati per i servizi che verranno offerti alle famiglie del territorio.

Il bando – che ha scadenza alle ore 12:00 del 19 giugno- è disponibile al seguente link

“Il nostro obiettivo fondamentale è garantire alle famiglie servizi extra scolastici eccellenti, efficienti e moderni. La macchina organizzativa del Comune, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione Scajola, guarda al futuro e, in quest’ottica di potenziamento, stiamo valutando con la massima attenzione l’affidamento delle attività alla nostra società in house Seris Srl. Questa sinergia ci potrebbe permettere di ottimizzare le risorse ed avere più elasticità organizzativa rispondendo in modo sempre più tempestivo e mirato alle esigenze della nostra comunità” dichiara l’assessore alla comunità solidale Laura Gandolfo

“Siamo pronti a raccogliere questa importante sfida e a mettere le nostre competenze a servizio del territorio. Investire sul capitale umano e sulla professionalità degli educatori è l’unico modo per garantire il benessere dei bambini e la serenità delle loro famiglie”conclude il presidente di Seris Paolo Petrucci