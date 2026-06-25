Prosegue con una straordinaria risposta di pubblico la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026, l’evento simbolo di Imperia che unisce istituzioni, commercianti e volontari in una celebrazione corale. Dopo il successo degli spettacolari fuochi d’artificio che hanno incantato il bacino portuale di Oneglia, la manifestazione continua a offrire un calendario fitto di appuntamenti tra gastronomia, cultura e intrattenimento sportivo, confermandosi il centro nevralgico dell’estate imperiese.
Un viaggio tra storia, cultura e artigianato
La festa non è solo intrattenimento, ma anche un momento di riscoperta delle radici del territorio. Chiunque varchi l’ingresso della zona, accolto dalla storica pentola “Giuvanina”, può immergersi in percorsi espositivi unici:
- Tenda della Cultura: ospita la mostra storica “Scagno 1930”, curata da Sergio Cecchinel, un’immersione nella memoria dell’industria olearia imperiese.
- Tenda delle Esposizioni: propone “Ineja. Uno sguardo d’autore”, mostra fotografica di Marco “Fish” Pesce, affiancata dalle creazioni artistiche di Alessio Ardissone (Plop) e dal modellismo di alta precisione di Gerardo Aucelli, che espone una minuziosa riproduzione della Basilica Collegiata di San Giovanni Battista.
- MercantIneja: a partire dalle 17:00, la mostra mercato curata da Espansione Eventi e Bevox offre oltre trenta stand con eccellenze artigianali e gastronomiche provenienti da tutta Italia.
L’anima della festa: gastronomia e impegno giovanile
Il cuore pulsante rimane Ineja Food, che da mercoledì accoglierà i visitatori dalle 19:30 con il meglio della tradizione ligure. Il menù spazia dallo stoccafisso all’onegliese al minestrone, fino ai classici ravioli e alla tradizionale Pasta di San Giovanni, accompagnati da vini e birre artigianali. Il “piatto del giorno” sarà lo zemin di pesce.
Dietro le quinte di questo successo lavora il gruppo Ineja Young: giovani volontari coordinati da Mirco Marvaldi, Giuseppe Arnaldi e Federico Alpozzo. Grazie al loro impegno quotidiano — dalla raccolta differenziata al supporto logistico nella ristorazione — la macchina organizzativa funziona in modo impeccabile. I giovani coinvolti sono: Beatrice, Filippo, Adele, Eugenio, Francesca, Gabriele, Jasmine, Giulia, Giorgia, Nicolas, Nicole, Irene, Pietro, Eleonora, Giulia, Pietro, Andrea, Sofia, Samuele e Ludovica.
Il programma sportivo e le prossime novità
La festa si arricchisce continuamente con eventi dedicati allo sport e al movimento:
- Spettacoli in area festa: dopo l’esordio dei pattinatori, mercoledì sera si alterneranno dimostrazioni di Karate con l’ASD Fudoshin Karate Liguria e show dance a cura di DJ Tex.
- “La Zucchetta di San Giovanni”: venerdì 26 giugno torna la corsa podistica non competitiva (8 km) e la Family Run (5 km), organizzate dal Club Marathon Imperia. Partenza alle 18:30 da Calata Cuneo.
- Festa delle Marinerie Imperiesi: sabato 27 giugno spazio al 2° Raduno di pesca dalla barca, organizzato da Imperia Fishing Club. Il pescato sarà devoluto alla Società di San Vincenzo de’ Paoli, con premiazioni previste alle 19:00 sul palco principale.
Iniziative per il centro storico
Il C.I.V. NuovOneglia arricchisce la proposta con “Ciak si Compra” & Cinema all’Aperto (mercoledì alle 21:30 in via Antica dell’Ospizio), il coinvolgente Cocktail di San Giovanni proposto dai locali aderenti e l’iniziativa San Giovanni in Vetrina, che decora le attività del centro con manifesti storici e allestimenti a tema.
Per tutti i dettagli, gli aggiornamenti in tempo reale e il programma completo, è possibile consultare i canali social ufficiali o visitare il sito www.ineja.it.