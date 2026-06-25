Prosegue con una straordinaria risposta di pubblico la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026, l’evento simbolo di Imperia che unisce istituzioni, commercianti e volontari in una celebrazione corale. Dopo il successo degli spettacolari fuochi d’artificio che hanno incantato il bacino portuale di Oneglia, la manifestazione continua a offrire un calendario fitto di appuntamenti tra gastronomia, cultura e intrattenimento sportivo, confermandosi il centro nevralgico dell’estate imperiese.

Un viaggio tra storia, cultura e artigianato

La festa non è solo intrattenimento, ma anche un momento di riscoperta delle radici del territorio. Chiunque varchi l’ingresso della zona, accolto dalla storica pentola “Giuvanina”, può immergersi in percorsi espositivi unici:

Tenda della Cultura: ospita la mostra storica “Scagno 1930”, curata da Sergio Cecchinel, un’immersione nella memoria dell’industria olearia imperiese.

ospita la mostra storica “Scagno 1930”, curata da Sergio Cecchinel, un’immersione nella memoria dell’industria olearia imperiese. Tenda delle Esposizioni: propone “Ineja. Uno sguardo d’autore”, mostra fotografica di Marco “Fish” Pesce, affiancata dalle creazioni artistiche di Alessio Ardissone (Plop) e dal modellismo di alta precisione di Gerardo Aucelli, che espone una minuziosa riproduzione della Basilica Collegiata di San Giovanni Battista.

propone “Ineja. Uno sguardo d’autore”, mostra fotografica di Marco “Fish” Pesce, affiancata dalle creazioni artistiche di Alessio Ardissone (Plop) e dal modellismo di alta precisione di Gerardo Aucelli, che espone una minuziosa riproduzione della Basilica Collegiata di San Giovanni Battista. MercantIneja: a partire dalle 17:00, la mostra mercato curata da Espansione Eventi e Bevox offre oltre trenta stand con eccellenze artigianali e gastronomiche provenienti da tutta Italia.

L’anima della festa: gastronomia e impegno giovanile

Il cuore pulsante rimane Ineja Food, che da mercoledì accoglierà i visitatori dalle 19:30 con il meglio della tradizione ligure. Il menù spazia dallo stoccafisso all’onegliese al minestrone, fino ai classici ravioli e alla tradizionale Pasta di San Giovanni, accompagnati da vini e birre artigianali. Il “piatto del giorno” sarà lo zemin di pesce.

Dietro le quinte di questo successo lavora il gruppo Ineja Young: giovani volontari coordinati da Mirco Marvaldi, Giuseppe Arnaldi e Federico Alpozzo. Grazie al loro impegno quotidiano — dalla raccolta differenziata al supporto logistico nella ristorazione — la macchina organizzativa funziona in modo impeccabile. I giovani coinvolti sono: Beatrice, Filippo, Adele, Eugenio, Francesca, Gabriele, Jasmine, Giulia, Giorgia, Nicolas, Nicole, Irene, Pietro, Eleonora, Giulia, Pietro, Andrea, Sofia, Samuele e Ludovica.

Il programma sportivo e le prossime novità

La festa si arricchisce continuamente con eventi dedicati allo sport e al movimento:

Spettacoli in area festa: dopo l’esordio dei pattinatori, mercoledì sera si alterneranno dimostrazioni di Karate con l’ASD Fudoshin Karate Liguria e show dance a cura di DJ Tex.

dopo l’esordio dei pattinatori, mercoledì sera si alterneranno dimostrazioni di Karate con l’ASD Fudoshin Karate Liguria e show dance a cura di DJ Tex. “La Zucchetta di San Giovanni”: venerdì 26 giugno torna la corsa podistica non competitiva (8 km) e la Family Run (5 km), organizzate dal Club Marathon Imperia. Partenza alle 18:30 da Calata Cuneo.

venerdì 26 giugno torna la corsa podistica non competitiva (8 km) e la Family Run (5 km), organizzate dal Club Marathon Imperia. Partenza alle 18:30 da Calata Cuneo. Festa delle Marinerie Imperiesi: sabato 27 giugno spazio al 2° Raduno di pesca dalla barca, organizzato da Imperia Fishing Club. Il pescato sarà devoluto alla Società di San Vincenzo de’ Paoli, con premiazioni previste alle 19:00 sul palco principale.

Iniziative per il centro storico

Il C.I.V. NuovOneglia arricchisce la proposta con “Ciak si Compra” & Cinema all’Aperto (mercoledì alle 21:30 in via Antica dell’Ospizio), il coinvolgente Cocktail di San Giovanni proposto dai locali aderenti e l’iniziativa San Giovanni in Vetrina, che decora le attività del centro con manifesti storici e allestimenti a tema.

Per tutti i dettagli, gli aggiornamenti in tempo reale e il programma completo, è possibile consultare i canali social ufficiali o visitare il sito www.ineja.it.