Dopo il concerto svoltosi lo scorso 23 maggio in piazza Malaspina in occasione di “AssaggiaTortona”, un’altra serata di grande musica, emozioni e partecipazione ha segnato la conclusione dell’anno accademico della Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona. Il tradizionale concerto di fine anno ha rappresentato non soltanto un importante momento artistico, ma anche la celebrazione di un percorso formativo che ha coinvolto allievi, insegnanti e collaboratori in un progetto educativo e culturale di alto livello.

L’evento, organizzato dalla ditta Freesound (che gestisce l’Accademia Civica) sotto la guida di Marco Semeraro e Carolina Barbero, ha riscosso un successo che ha superato ogni aspettativa. Il pubblico, accorso numeroso, ha gremito il Cortile dell’Annunziata dimostrando un entusiasmo contagioso e un indice di gradimento particolarmente elevato, testimoniato dai lunghi applausi e dalle numerose manifestazioni di apprezzamento al termine delle esibizioni.

Protagonisti della serata sono stati gli allievi dell’Accademia, che hanno saputo mettere in mostra talento, preparazione e maturità artistica. Le performance hanno evidenziato la qualità del lavoro svolto durante l’anno e la competenza di un corpo docente capace di accompagnare ogni studente in un percorso di crescita tecnica ed espressiva. Dai più giovani ai musicisti più esperti, tutti hanno contribuito a creare un programma coinvolgente e variegato, caratterizzato da un livello musicale di assoluto rilievo.

Grande soddisfazione anche da parte del team di insegnanti, che ha condiviso con gli studenti la gioia di un risultato costruito con passione, dedizione e spirito di squadra. L’atmosfera che si respirava sul palco e dietro le quinte era quella di una comunità unita, animata dall’amore per la musica e dalla volontà di offrire al pubblico uno spettacolo di qualità.

Luci, colori e scenografie hanno accompagnato le esibizioni musicali, creando effetti cromatici di grande impatto visivo e valorizzando ogni momento dello spettacolo.

Durante la serata, il graditissimo intervento di Don Claudio Baldi con il tradizionale saluto e augurio di buona estate a tutti gli allievi e le famiglie.

Il concerto di fine anno ha così confermato il ruolo centrale della Civica Accademia Musicale “Perosi” nel panorama culturale tortonese, che conclude questo anno accademico con 150 iscritti e più di 10 corsi all’attivo tra classici e moderni, dimostrando ancora una volta come l’investimento nella formazione musicale sia capace di generare risultati artistici, educativi e umani di grande valore.

Con gli allievi ci si rivede a settembre, i Maestri della sezione moderna nei nomi di Marco Semeraro, Carolina Barbero, Pino Veronesi, Giovanni Zacchetti e Michele Aloisi, terranno invece durante l’estate due imperdibili concerti serali per la città di Tortona nelle seguenti date: 10 luglio in piazza Duomo e 25 luglio presso il Cortile dell’Annunziata.

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