Un imperdibile appuntamento culturale che unisce saggistica, approfondimento e note dal vivo si prepara ad animare il fine settimana in Val Curone. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 16.00, i suggestivi spazi della Casa del Principe Doria a San Sebastiano Curone ospiteranno la presentazione dell’ultimo libro di Franco Fabbri, intitolato “C’è musica là fuori? Storie e teorie della popular music”, edito da Jaka Book.

L’iniziativa, come si evince dalla locandina ufficiale dell’evento denominata locandina_3.jpg, è promossa dal Comune di San Sebastiano Curone insieme all’Archivio Piero Leddi, alla Fondazione Centro Piero Leddi e alla Casa del Principe, e gode del patrocinio della Provincia di Alessandria e del Comune di Tortona, oltre al sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT.

Un dialogo tra musicologia e note dal vivo

L’incontro non sarà una semplice presentazione, ma si trasformerà in un vero e proprio momento di divulgazione e spettacolo grazie alla caratura dei relatori. I protagonisti del pomeriggio interverranno attivamente ed eseguiranno anche momenti di musica dal vivo:

Franco Fabbri: Autore del volume, musicologo e musicista di rilievo nel panorama culturale.

Autore del volume, musicologo e musicista di rilievo nel panorama culturale. Carlo De Martini: Noto violinista e direttore d’orchestra che affiancherà l’autore nel percorso narrativo e sonoro.

Il saggio al centro dell’evento offre una panoramica approfondita e originale sul mondo della popular music, intrecciando storie, evoluzioni e teorie di un genere che ha segnato e continua a segnare la nostra società, offrendo al pubblico un’importante occasione di confronto a ingresso aperto.