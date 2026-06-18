Il borgo di Diano Castello si prepara a vivere una stagione estiva ricca di appuntamenti tra cultura, enogastronomia, musica e tradizione. Dopo il debutto di inizio mese, il calendario delle manifestazioni entra nel vivo a partire da questo sabato, 20 giugno, con una doppia iniziativa speciale che animerà le vie del centro storico, facendo da apripista a un lungo cartellone di eventi che accompagnerà residenti e turisti fino a settembre.

Sabato 20 giugno: il borgo si accende tra gin e romanticismo

Questo sabato la programmazione estiva propone due importanti eventi in contemporanea nel cuore del centro storico:

4° Gin nel Borgo Festival: Una serata dedicata ai distillati regionali con cucina itinerante, visite guidate, degustazioni ed esposizione dei produttori di Gin partecipanti, arricchita da spettacoli ed eventi correlati che vedranno la partecipazione delle Associazioni del Golfo Dianese.

Una serata dedicata ai distillati regionali con cucina itinerante, visite guidate, degustazioni ed esposizione dei produttori di Gin partecipanti, arricchita da spettacoli ed eventi correlati che vedranno la partecipazione delle Associazioni del Golfo Dianese. La Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia: Nel corso della medesima serata, le vie si riempiranno di spettacoli ed eventi dedicati che intrecceranno arte, poesia e musica.

Il programma estivo: gli eventi di giugno e luglio

Il viaggio dell’estate di Diano Castello proseguirà poi con i seguenti appuntamenti:

27 Giugno (ore 21): Presso la Piazzetta S. Mauro in Varcavello andrà in scena “La terra degli Ulivi”, con Pino Petruzzelli, in una serata che farà anche da anteprima “Aspettando il Premio Vermentino”.

Presso la Piazzetta S. Mauro in Varcavello andrà in scena “La terra degli Ulivi”, con Pino Petruzzelli, in una serata che farà anche da anteprima “Aspettando il Premio Vermentino”. 4 Luglio (ore 21): In Piazza Massone si terrà “Castrum musicae – Don Pasquale”, opera buffa in tre atti a cura del M° Nicholas Tagliatini.

In Piazza Massone si terrà “Castrum musicae – Don Pasquale”, opera buffa in tre atti a cura del M° Nicholas Tagliatini. 11 – 12 Luglio: Fine settimana interamente dedicato al Premio Vermentino 2026, la tradizionale rassegna di enogastronomia e spettacoli giunta alla sua 33ª edizione, con esposizione, degustazione dei migliori vini e premiazione dei vincitori. In contemporanea si terrà anche la “Festa in Ciassa” con cucina e musica a cura degli Amici del Castello.

Fine settimana interamente dedicato al Premio Vermentino 2026, la tradizionale rassegna di enogastronomia e spettacoli giunta alla sua 33ª edizione, con esposizione, degustazione dei migliori vini e premiazione dei vincitori. In contemporanea si terrà anche la “Festa in Ciassa” con cucina e musica a cura degli Amici del Castello. 19 Luglio (ore 21): Spazio al teatro con “Il Paese da fiaba”, spettacolo teatrale itinerante per le vie del centro storico a cura dell’Ass. Culturale “Sogni coi piedi per terra”.

Spazio al teatro con “Il Paese da fiaba”, spettacolo teatrale itinerante per le vie del centro storico a cura dell’Ass. Culturale “Sogni coi piedi per terra”. 31 Luglio (ore 21): La musica sarà protagonista in Piazza Clavesana con il Concerto della Jazz Pig Band.

Agosto e settembre: tra musica sotto le stelle e rievocazioni medievali

La seconda parte della stagione offrirà altrettanti momenti di aggregazione e spettacolo:

2 Agosto (ore 17.30): In borgata Porcili si celebrerà la Festa della Madonna della neve, con la Santa Messa seguita dalla tradizionale processione a cui parteciperà la Banda Musicale di Alassio.

In borgata Porcili si celebrerà la Festa della Madonna della neve, con la Santa Messa seguita dalla tradizionale processione a cui parteciperà la Banda Musicale di Alassio. 8 – 9 Agosto: Torna la “Festa in Ciassa” con le proposte di cucina e musica curate dagli Amici del Castello.

Torna la “Festa in Ciassa” con le proposte di cucina e musica curate dagli Amici del Castello. 10 Agosto: Una serata ricca di iniziative. Nel centro storico si celebrerà “Il Borgo dei desideri” dei Borghi più Belli d’Italia con eventi tra arte e musica. In contemporanea, alle ore 21 per la notte di San Lorenzo, prenderà il via “Dixie sotto le stelle”, serata musicale con la partecipazione della Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade.

Una serata ricca di iniziative. Nel centro storico si celebrerà “Il Borgo dei desideri” dei Borghi più Belli d’Italia con eventi tra arte e musica. In contemporanea, alle ore 21 per la notte di San Lorenzo, prenderà il via “Dixie sotto le stelle”, serata musicale con la partecipazione della Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade. 18 Agosto (ore 21.30): In piazza Mons. Massone andrà in scena “Una kermesse tutta per noi”, spettacolo di e con Cristina Castigliola.

In piazza Mons. Massone andrà in scena “Una kermesse tutta per noi”, spettacolo di e con Cristina Castigliola. 4 – 5 Settembre (dalle ore 16): Il centro storico farà un salto nel passato con “Castrum Diani – Festa Medievale”, un fine settimana animato da giullari, menestrelli, sbandieratori, artisti di strada, street-food e spettacoli teatrali.

Il centro storico farà un salto nel passato con “Castrum Diani – Festa Medievale”, un fine settimana animato da giullari, menestrelli, sbandieratori, artisti di strada, street-food e spettacoli teatrali. 11 Settembre (ore 21): Piazza Clavesana ospiterà il Concerto di Chitarra classica di Iglis Dagnino.

Piazza Clavesana ospiterà il Concerto di Chitarra classica di Iglis Dagnino. 13 Settembre: Spazio allo sport all’interno del centro storico con l'”Urban Castle Trail”, corsa podistica realizzata in collaborazione con l’Ass. Dianese Outdoor.

Spazio allo sport all’interno del centro storico con l'”Urban Castle Trail”, corsa podistica realizzata in collaborazione con l’Ass. Dianese Outdoor. 19 Settembre (ore 21): All’interno della Chiesa di S. Nicolò si terrà l’ultimo appuntamento musicale con “Castrum musicae – Dixit Dominus”, sempre a cura del M° Nicholas Tagliatini.

Infine, per tutto il periodo estivo, residenti e turisti potranno visitare le mostre artistiche allestite nella saletta espositiva “U caruggiu dritu” situata in Via Meloria.