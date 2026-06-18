Torna anche quest’anno la “Notte Romantica nei Borghi Più Belli d’Italia”, l’iniziativa promossa a livello nazionale che coinvolge contemporaneamente decine di Comuni appartenenti alla prestigiosa associazione, con l’obiettivo di valorizzare il fascino, la storia e l’atmosfera unica dei centri storici italiani.

L’appuntamento a Taggia è in programma sabato 20 giugno alle ore 21.00 in piazza Farini. Per l’occasione andrà in scena lo spettacolo “Odi et Amo. L’Amore al tempo degli Dei”, a cura de Il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, con la regia di Edoardo Siravo: un coinvolgente viaggio tra miti, passioni e racconti senza tempo che accompagnerà il pubblico in una suggestiva serata all’insegna della cultura e delle emozioni.

“È per noi un grande piacere – commenta Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla Cultura – partecipare nuovamente a questa iniziativa che unisce, sotto il segno della bellezza e della valorizzazione del patrimonio storico, tutti i Borghi Più Belli d’Italia. Si tratta di un’occasione speciale per promuovere il nostro centro storico e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale di qualità.”

“Anche per questa edizione abbiamo scelto di caratterizzare la serata con una proposta culturale di grande valore artistico, convinti che saprà coinvolgere e appassionare il pubblico presente. Un ringraziamento speciale va al Teatro dell’Albero, realtà culturale di riferimento del nostro territorio, che ancora una volta contribuisce ad arricchire il calendario degli eventi cittadini,” conclude Chiara Cerri.

“La notte del solstizio d’estate si veste di magia,” spiega Loredana De Flaviis, dell’associazione culturale Teatro dell’Albero. “I versi di Catullo, Saffo, Aristofane riecheggeranno in uno dei borghi più suggestivi della Liguria, accompagnata da brani musicali classici e famosi, interpretati dai maestri Cristina Silvestro al violino e Leonardo Ferretti alla tastiera. Un percorso suggestivo ed emozionale, che coinvolgerà il pubblico in atmosfere romantiche, ma al tempo stesso ironiche e divertenti.”