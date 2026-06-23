Lunedì di incessante lavoro per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, chiamati a compiere ben sei interventi nell’arco di una sola giornata. I pompieri si sono dovuti dividere tra vasti incendi di sterpaglie e grano, favoriti dal caldo e dalle attività agricole stagionali, e interventi di soccorso ordinario alla cittadinanza in diverse località del territorio.

Roghi nei campi: paglia e grano in fiamme

I primi allarmi sono scattati intorno a mezzogiorno, inaugurando una striscia di interventi legati a incendi boschivi e agricoli:

Tra Viguzzolo e Pontecurone: La squadra è intervenuta tempestivamente in un campo dove, in seguito alla mietitura del grano, ha preso fuoco della paglia. L’operazione di spegnimento e messa in sicurezza ha richiesto un’ora e mezza di fitto lavoro, concentrato tra le 12:00 e le 13:30.

La squadra è intervenuta tempestivamente in un campo dove, in seguito alla mietitura del grano, ha preso fuoco della paglia. L’operazione di spegnimento e messa in sicurezza ha richiesto un’ora e mezza di fitto lavoro, concentrato tra le 12:00 e le 13:30. A Litta Parodi: Subito dopo, alle ore 13:40, i pompieri tortonesi si sono diretti a Litta Parodi per dare supporto alla squadra del Comando provinciale di Alessandria, impegnata a domare un vasto incendio divampato all’interno di un campo di grano.

Pali pericolanti e soccorso a persone

Oltre alle emergenze legate ai roghi, il distaccamento ha dovuto far fronte ad altre chiamate di soccorso pubblico sul territorio:

Intervento a Sale: I Vigili del Fuoco si sono recati nel comune di Sale a causa di un palo diventato pericolante, procedendo alla sua messa in sicurezza per tutelare l’incolumità pubblica.

I Vigili del Fuoco si sono recati nel comune di Sale a causa di un palo diventato pericolante, procedendo alla sua messa in sicurezza per tutelare l’incolumità pubblica. Apertura porte: Tra un intervento e l’altro, la squadra ha effettuato tre operazioni di “apertura porte”, prestando soccorso a cittadini che avevano smarito o dimenticato le chiavi di casa ed erano rimasti chiusi fuori dalla propria abitazione.