Entra nel vivo la 43esima edizione di “Acqui in Palcoscenico – BEinSIDE”, il Festival di danza contemporanea che animerà la città di Acqui Terme fino al 4 luglio. Dopo il successo della serata inaugurale, la rassegna si prepara per uno dei suoi momenti più istituzionali e attesi: la consegna del Premio AcquiDanza 2026, in programma domani, sabato 27 giugno alle ore 21:30 presso il Teatro Aperto Giuseppe Verdi.
I premiati dell’edizione 2026
Il prestigioso riconoscimento, assegnato fin dal 1984 dalla Direzione artistica del Festival e dalla Pubblica Amministrazione di Acqui Terme, celebra quest’anno due pilastri della danza internazionale:
- Susanna Egri: icona della danza italiana, viene premiata per “100 anni dedicati allo studio, alla ricerca, alla diffusione, alla formazione della danza in Italia”, distinguendosi per un percorso internazionale affrontato con intelligenza, cultura, determinazione e ironia.
- Luigi Bonino: già stella indiscussa e allievo prediletto di Roland Petit, di cui oggi è erede artistico e custode del repertorio nei più prestigiosi teatri del mondo. La motivazione sottolinea il suo “talento originale che ha saputo attraversare la scena internazionale con tecnica sicura, rigore e ironia”, ricordando pietre miliari come le esibizioni a Broadway, i film con Lelouch e le collaborazioni con miti del calibro di Nureyev e Makarova.
Musica dal vivo e due debutti coreografici
A fare da splendida cornice alla consegna dei premi sarà la “Serata Händel”, un appuntamento speciale caratterizzato da un doppio debutto coreografico accompagnato dalle immortali partiture del compositore tedesco, eseguite interamente dal vivo dall’Orchestra Camerata Strumentale Acquese sotto la direzione di Eleonora Perolini.
Il pubblico potrà assistere a due distinte produzioni:
- Moti nel mezzo della compagnia Balletto Teatro di Torino, con le coreografie curate da Mauro de Candia.
- Arie di Luce della compagnia EgriBiancoDanza, firmata dal coreografo Raphael Bianco.