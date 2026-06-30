Dal 1° luglio 2026 e fino al prossimo 30 settembre 2026, entrerà in vigore l’ordinanza volta a tutelare il decoro urbano e l’immagine di San Bartolomeo al Mare.

Il provvedimento introduce il divieto assoluto per chiunque di circolare, stazionare o passeggiare a torso nudo e/o in solo costume da bagno all’interno del centro urbano. L’ordinanza è valida in tutte le vie, piazze, parchi pubblici, uffici comunali e esercizi commerciali del territorio, in cui si richiede un abbigliamento consono al contesto civile. Al fine di non penalizzare la naturale vocazione turistica della nostra località, sono state previste precise deroghe. Le disposizioni, infatti, non si applicano all’interno degli stabilimenti balneari, nelle aree di spiaggia libera e sui tratti di lungomare strettamente adiacenti agli arenili, dove l’uso del costume resta ovviamente consentito e regolare. Il personale della Polizia Locale vigilerà con costanza sul rispetto delle regole per tutta la durata della stagione. I trasgressori dell’ordinanza firmata dal sindaco Filippo Scola saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La multa prevista per l’inosservanza dei divieti potrà variare da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro, L’obiettivo primario di questo provvedimento non è l’intento punitivo, bensì la promozione di una cultura del rispetto. “Con il varo di questo nuovo provvedimento – ha tenuto a precisare il sindaco Filippo Scola – l’intento prioritario di questa Amministrazione è garantire che tutti i turisti che sceglieranno San Bartolomeo al Mare come meta per i propri soggiorni possano vivere un’esperienza di vacanza all’insegna della massima serenità, della sicurezza e del relax. Le misure restrittive introdotte, infatti, non nascono per limitare la libertà dei turisti, bensì con il preciso scopo di tutelare il decoro e la vivibilità del nostro territorio, salvaguardando e valorizzando quella storica vocazione all’accoglienza che da sempre ci rende una delle mete più amate per le famiglie”.

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