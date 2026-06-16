Dal 20 giugno al 5 luglio 2026 la Sala Mostre di Palazzo Chiabrera ospiterà “Quando la passione sfiora l’arte”, una mostra dedicata alle opere a punto croce di Angela, affettuosamente conosciuta da tutti come Nonna Angela. L’esposizione sarà inaugurata sabato 20 giugno alle ore 17.00 alla presenza dell’Assessore alla Cultura Michele Gallizzi.

L’iniziativa rappresenta un omaggio a una donna che, attraverso il lavoro paziente delle sue mani, ha saputo trasformare una passione coltivata per tutta la vita in una vera espressione artistica.

Nata ad Acqui Terme nel 1937, Angela appartiene a quella generazione che ha conosciuto le difficoltà della guerra e del dopoguerra, affrontando fin da giovanissima il mondo del lavoro. La sua storia è profondamente intrecciata con quella della città: dagli anni trascorsi negli atelier di cucito e nelle storiche realtà produttive del territorio fino alla costruzione di una famiglia numerosa, accompagnata sempre dalla creatività e dall’amore per il lavoro manuale.

Negli anni il cucito ha lasciato spazio a una nuova passione: il ricamo a punto croce. Da oltre quarant’anni Angela realizza quadri, cuscini, centrotavola e manufatti di straordinaria precisione, opere che raccontano non solo una grande abilità tecnica ma anche una rara sensibilità artistica. Ogni lavoro custodisce ore di pazienza, dedizione e attenzione al dettaglio, diventando testimonianza di una tradizione che unisce artigianato, memoria e bellezza.

La mostra offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare una selezione significativa di queste creazioni, frutto di una vita vissuta con passione e perseveranza. Un percorso che racconta, attraverso ago e filo, la storia di una donna, di una famiglia e di una comunità.

«Questa esposizione – sottolinea l’Assessore alla Cultura Michele Gallizzi – rappresenta un prezioso esempio di come il talento e la dedizione possano trasformarsi in patrimonio culturale. Le opere di Nonna Angela raccontano una storia di impegno, creatività e amore per il bello che merita di essere condivisa con tutta la cittadinanza.»

La mostra sarà visitabile presso la Sala Mostre di Palazzo Chiabrera, in via Manzoni 14 ad Acqui Terme, dal 20 giugno al 5 luglio 2026.

Orari di apertura:

Da martedì a venerdì: 17.00 – 19.30

Sabato e domenica: 10.30 – 13.00 e 17.00 – 19.30

Lunedì: chiuso.

Un appuntamento che celebra il valore del lavoro artigianale, della memoria e della creatività, attraverso lo sguardo e le mani di una protagonista speciale della comunità acquese.