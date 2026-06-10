Diano Marina aderisce al prestigioso appuntamento annuale delle Giornate Europee dell’Archeologia, promosse dal Ministero della Cultura in collaborazione con la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Sabato 13 giugno 2026, il Museo Civico MARM aprirà le sue porte per un pomeriggio interattivo dedicato ai segreti del lavoro archeologico.

L’evento, declinato sul tema nazionale “Archaeology in the making, il cantiere archeologico come luogo di scoperta”, offrirà al pubblico un’occasione rara: ammirare e studiare da vicino reperti storici solitamente non esposti all’interno della Sezione Archeologica.

Il laboratorio didattico: toccare la storia con mano

A partire dalle ore 15:30, la Sala Didattica situata al piano terra del Palazzo del Parco si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di ricerca archeologica. Al suo interno saranno messi a disposizione gli strumenti tecnici comunemente utilizzati dagli esperti per lo studio, la catalogazione e l’analisi dei materiali.

I visitatori avranno l’opportunità unica di osservare da vicino e toccare con mano le ceramiche provenienti da differenti scavi effettuati nel Golfo Dianese. Sarà possibile vivere in prima persona l’esperienza del lavoro sul campo, scoprendo come gli archeologi interpretano e ricostruiscono il passato attraverso il confronto tra forme, impasti e decorazioni.

Un’esperienza interattiva e coinvolgente

Per rendere il pomeriggio ancora più immersivo, ai partecipanti verranno distribuite apposite schede di studio. Queste guide cartacee aiuteranno il pubblico nell’osservazione e nella classificazione dei reperti, permettendo di riconoscerne le caratteristiche, le cronologie e le antiche funzioni, e trasformando così ogni visitatore nel protagonista attivo di una vera ricerca storica.

L’appuntamento rappresenta un momento prezioso per riscoprire le radici del Golfo Dianese, valorizzando il costante lavoro di tutela che contribuisce ad accrescere la conoscenza delle antiche comunità liguri. L’iniziativa è organizzata in stretta sinergia con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e lo staff dell’Istituto Internazionale di studi Liguri.

Informazioni utili per partecipare

Data e orario: Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 15:30 alle 17:30

Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 15:30 alle 17:30 Luogo: MARM – Museo Civico Diano Marina, Palazzo del Parco

MARM – Museo Civico Diano Marina, Palazzo del Parco Modalità di accesso: Ingresso a pagamento

Ingresso a pagamento Contatti: Telefono 0183497621 | Pagina Facebook: MARM – Museo Civico