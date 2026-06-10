Dopo il caloroso successo che ha accompagnato il concerto inaugurale del 7 giugno nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” torna ad Alessandria con un nuovo appuntamento dedicato al repertorio barocco, realizzato in collaborazione con il Conservatorio A. Vivaldi.

Mercoledì 17 giugno, alle 21, all’Auditorium Pittaluga del Conservatorio l’ensemble L’Archicembalo presenterà il concerto dal titolo “La dolcezza ancor dentro mi suona”.

Il titolo del concerto suggerisce una chiave di lettura particolarmente efficace per il programma proposto da L’Archicembalo. La “dolcezza” cui allude non è soltanto quella della melodia, ma una qualità espressiva più profonda, tipica della cultura musicale barocca italiana, capace di lasciare nell’ascoltatore un’eco destinata a protrarsi ben oltre l’esecuzione.

In questa prospettiva si inserisce la scelta delle pagine di Torelli, Albinoni, Caldara, Jommelli e Vivaldi, compositori che raccontano, ciascuno a proprio modo, la straordinaria ricchezza di una stagione musicale che vide l’Italia al centro della vita culturale europea. Le loro opere testimoniano un continuo equilibrio tra rigore formale e libertà inventiva, tra ricerca della bellezza sonora e desiderio di comunicare gli affetti e le emozioni dell’animo umano.

L’esecuzione affidata a Marcello Bianchi e Valerio Giannarelli ai violini, Claudio Merlo al violoncello e Daniela Demicheli al clavicembalo consentirà di apprezzare una delle formazioni più rappresentative della musica da camera barocca, nella quale il dialogo tra gli strumenti diventa elemento essenziale della narrazione musicale. Le Triosonate in programma offriranno così al pubblico l’occasione di cogliere quella dimensione intima e insieme raffinata che costituisce uno degli aspetti più affascinanti del repertorio settecentesco.

Il concerto del 17 giugno si inserisce in un ciclo di appuntamenti che il Festival dedica interamente al barocco nel corso del mese di giugno. Una scelta che intende valorizzare non soltanto alcuni dei suoi protagonisti più celebri, ma anche la straordinaria varietà di linguaggi e forme che caratterizzarono un’epoca di eccezionale fertilità artistica.

Il percorso proseguirà il 24 giugno a Tortona, nella Chiesa di Santa Maria Canale, con l’ensemble Collegium Pro Musica, per un nuovo capitolo di questo itinerario attraverso la musica antica che il Festival continua a costruire, con il sostegno delle istituzioni e la collaborazione delle realtà culturali del territorio, intrecciando ricerca, valorizzazione del patrimonio e dialogo con il pubblico contemporaneo.

INFO E PRENOTAZIONI

L’ingresso al concerto è libero e senza obbligo di prenotazione.

È tuttavia possibile riservare un posto, entro e non oltre il 15 giugno, attraverso i seguenti canali:

E-mail: alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com

Telefono: 347 0867632