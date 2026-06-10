Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina presenta il nuovo prospetto delle attività estive. Un ricco programma che, da giugno a settembre, offrirà a residenti e turisti un variegato calendario di appuntamenti tra laboratori didattici, visite guidate notturne, approfondimenti archeologici e degustazioni di eccellenze locali.
Il calendario delle attività
Le iniziative coprono l’intera stagione estiva, proponendo esperienze adatte a diverse tipologie di pubblico:
- Giugno:
- Sabato 13: Giornate Europee dell’Archeologia con l’evento “Archaeology in the making, il cantiere archeologico come luogo di scoperta”, inclusivo di giornata didattica, laboratorio ed esposizione di reperti romani solitamente non visibili.
- Venerdì 26 (ore 15): Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie “Caccia al tesoro al Museo!”.
- Luglio:
- Venerdì 10 (ore 21): Visita guidata a lume di candela della Sezione Archeologica alla riscoperta delle antichità del Golfo Dianese.
- Giovedì 16: Apertura straordinaria del Museo a ingresso gratuito in occasione della Festa Patronale della Madonna del Carmine.
- Venerdì 17 (ore 18): Aperitivo al Museo “Degustando con Diana”, degustazione di oli liguri e prodotti locali in collaborazione con ONAOO di Imperia e l’azienda agricola Armato.
- Mercoledì 22 (ore 21): Progetto “Extra Omnes”, visita guidata nel centro di Diano Marina alla riscoperta delle emergenze artistiche e culturali della città.
- Agosto:
- Venerdì 8 (ore 21): Nuova visita guidata a lume di candela della Sezione Archeologica.
- Giovedì 13 (ore 15): Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie “Storie al Museo!” con lettura di miti e racconti dell’antichità.
- Venerdì 14 (ore 21): Visita guidata alla Sezione Risorgimentale del Museo Civico.
- Mercoledì 19 (ore 21): Progetto “Extra Omnes”, visita guidata serale nel centro cittadino.
- Venerdì 28 (ore 18): Aperitivo al Museo “Brindando con Diana”, degustazione di vini liguri in collaborazione con i sommelier FISAR di Imperia e l’Azienda Agricola San Martino.
- Settembre:
- Mercoledì 2 (ore 21): Ultimo appuntamento con il progetto “Extra Omnes” nel centro di Diano Marina.
- Sabato 5 (ore 10-12): Visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo.
- Sabato 26: Giornate Europee del Patrimonio con l’evento “Patrimonio a rischi: rivivere, resistere, reimmaginare”, che prevede un incontro al Museo con conferenza archeologica.