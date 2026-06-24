Per tutta la stagione estiva, la città di Novi Ligure si trasformerà in un grande punto di incontro per arti, culture e generazioni. È questo l’obiettivo di “Crocevia”, il nuovo festival promosso dall’Amministrazione comunale per animare i fine settimana cittadini. La rassegna proporrà un ricco calendario di appuntamenti gratuiti pensati per connettere linguaggi artistici differenti, offrendo a famiglie, giovani e appassionati di teatro e musica una serie di eventi di grande richiamo dislocati nei luoghi simbolo della città.

La grande musica e le serate in Piazza Dellepiane

Piazza Dellepiane diventerà il punto di riferimento per il pubblico più trasversale, ospitando appuntamenti all’insegna del divertimento e della grande musica dance.

Sabato 4 luglio: si parte con Be cool!, una serata dedicata alla House Music con il DJ e produttore ligure Francesco Pittaluga, affiancato dal live del sassofonista professionista Gianluca Roagna.

si parte con Be cool!, una serata dedicata alla House Music con il DJ e produttore ligure Francesco Pittaluga, affiancato dal live del sassofonista professionista Gianluca Roagna. Sabato 11 luglio: spazio alla Silent Disco, un’esperienza immersiva a impatto acustico zero. La piazza diventerà un’enorme pista da ballo con tre DJ e tre canali musicali differenti. A disposizione del pubblico ben 250 cuffie wireless (fino a esaurimento).

spazio alla Silent Disco, un’esperienza immersiva a impatto acustico zero. La piazza diventerà un’enorme pista da ballo con tre DJ e tre canali musicali differenti. A disposizione del pubblico ben 250 cuffie wireless (fino a esaurimento). Sabato 1 agosto: il culmine della programmazione con la grande Notte Bianca. Sul palco saliranno i Disconnect e DJ Shorty, direttamente dai network Radio m2o e Radio Deejay. Questo evento chiude idealmente la trilogia dedicata alla console iniziata con le esibizioni di Dj Molella (Notte Rosa) e Dj Albertino (Festa della Musica).

La Notte Bianca farà inoltre da preludio alla tradizionale Fiera d’Agosto, che vedrà la presenza delle bancarelle dal 3 al 5 agosto e il tradizionale spettacolo pirotecnico il 4 agosto nella zona dello stadio.

La danza in Corso Marenco

Corso Marenco si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico all’aperto interamente dedicato alla danza e al movimento, con due appuntamenti principali:

Sabato 28 giugno: esibizioni a cura del Centro Danza Piemonte.

esibizioni a cura del Centro Danza Piemonte. Domenica 18 luglio: una serata interamente avvolta dalle sonorità e dai ritmi dei balli dell’America Latina.

Teatro e parole nell’Androne di Palazzo Dellepiane

L’affascinante cornice dell’androne di Palazzo Dellepiane sarà la sede naturale per le proposte teatrali e d’autore della rassegna “Crocevia”:

Domenica 5 luglio: il monologo Bikila di Davide Fabbrocino, dedicato alla storica vittoria del maratoneta etiope alle Olimpiadi di Roma del 1960.

il monologo Bikila di Davide Fabbrocino, dedicato alla storica vittoria del maratoneta etiope alle Olimpiadi di Roma del 1960. Domenica 12 luglio: il noto autore e giornalista Fabio Genovesi presenterà il suo racconto Sui pedali. Una profonda riflessione sulla bicicletta, ripercorsa dalle origini fino alle folli imprese del ciclismo pionieristico, vissuta come strumento spirituale e rivoluzionario di pura libertà.

il noto autore e giornalista Fabio Genovesi presenterà il suo racconto Sui pedali. Una profonda riflessione sulla bicicletta, ripercorsa dalle origini fino alle folli imprese del ciclismo pionieristico, vissuta come strumento spirituale e rivoluzionario di pura libertà. Domenica 19 luglio: Monica Massone porterà in scena Voci, un’opera che esplora l’universo femminile attraverso la memoria storica.

Monica Massone porterà in scena Voci, un’opera che esplora l’universo femminile attraverso la memoria storica. Mercoledì 29 luglio: la rassegna ospiterà il Festival Lavagnino summer edition con lo spettacolo Cantautori da cinema, un mix tra classico e pop che unisce un trio d’eccezione (pianoforte, basso e chitarra) a un quartetto d’archi.

Cinema all’aperto, planetario e il concerto finale

Il cartellone estivo si arricchisce di ulteriori esperienze immersive e appuntamenti storici per la città:

25 e 26 luglio (Parco Castello): un’arena cinematografica all’aperto con un maxi schermo sotto le stelle (proiezioni alle ore 20:30 e alle 22:30).

un’arena cinematografica all’aperto con un maxi schermo sotto le stelle (proiezioni alle ore 20:30 e alle 22:30). Sabato 2 agosto (Piazza Dellepiane): il Cinemasferico, un innovativo planetario mobile con un sistema di proiezione a 360 gradi. Le suggestive proiezioni Il Sogno di Volare e Il Segreto degli Alberi saranno proposte in quattro appuntamenti (dalle 18:30 alle 21:30).

il Cinemasferico, un innovativo planetario mobile con un sistema di proiezione a 360 gradi. Le suggestive proiezioni Il Sogno di Volare e Il Segreto degli Alberi saranno proposte in quattro appuntamenti (dalle 18:30 alle 21:30). Lunedì 3 agosto (Piazza Carenzi): la conclusione ufficiale del festival avverrà con il tradizionale Gran Concerto della Madonna della Neve, eseguito dal Corpo Musicale Romualdo Marenco Città di Novi Ligure.

Orari e Informazioni utili

Tutti gli spettacoli del festival “Crocevia” sono a ingresso gratuito. Gli eventi avranno inizio alle ore 21:00, ad eccezione delle serate musicali del 4 e dell’11 luglio (inizio ore 22:00) e delle proiezioni cinematografiche e del Cinemasferico, che seguiranno gli orari indicati.

Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi a:

Ufficio Turismo Comune di Novi Ligure (via Gramsci, 11) – Tel. 0143772204 | Email: turismo@comune.noviligure.al.it

(via Gramsci, 11) – Tel. 0143772204 | Email: turismo@comune.noviligure.al.it Welcome Point (via Girardengo, 1) – Tel. 0143772313 | Email: welcomenovi@comune.noviligure.al.it (Orari di apertura: venerdì e sabato 10-13 / 14-17; domenica 10-13)