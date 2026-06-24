Per tutta la stagione estiva, la città di Novi Ligure si trasformerà in un grande punto di incontro per arti, culture e generazioni. È questo l’obiettivo di “Crocevia”, il nuovo festival promosso dall’Amministrazione comunale per animare i fine settimana cittadini. La rassegna proporrà un ricco calendario di appuntamenti gratuiti pensati per connettere linguaggi artistici differenti, offrendo a famiglie, giovani e appassionati di teatro e musica una serie di eventi di grande richiamo dislocati nei luoghi simbolo della città.
La grande musica e le serate in Piazza Dellepiane
Piazza Dellepiane diventerà il punto di riferimento per il pubblico più trasversale, ospitando appuntamenti all’insegna del divertimento e della grande musica dance.
- Sabato 4 luglio: si parte con Be cool!, una serata dedicata alla House Music con il DJ e produttore ligure Francesco Pittaluga, affiancato dal live del sassofonista professionista Gianluca Roagna.
- Sabato 11 luglio: spazio alla Silent Disco, un’esperienza immersiva a impatto acustico zero. La piazza diventerà un’enorme pista da ballo con tre DJ e tre canali musicali differenti. A disposizione del pubblico ben 250 cuffie wireless (fino a esaurimento).
- Sabato 1 agosto: il culmine della programmazione con la grande Notte Bianca. Sul palco saliranno i Disconnect e DJ Shorty, direttamente dai network Radio m2o e Radio Deejay. Questo evento chiude idealmente la trilogia dedicata alla console iniziata con le esibizioni di Dj Molella (Notte Rosa) e Dj Albertino (Festa della Musica).
La Notte Bianca farà inoltre da preludio alla tradizionale Fiera d’Agosto, che vedrà la presenza delle bancarelle dal 3 al 5 agosto e il tradizionale spettacolo pirotecnico il 4 agosto nella zona dello stadio.
La danza in Corso Marenco
Corso Marenco si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico all’aperto interamente dedicato alla danza e al movimento, con due appuntamenti principali:
- Sabato 28 giugno: esibizioni a cura del Centro Danza Piemonte.
- Domenica 18 luglio: una serata interamente avvolta dalle sonorità e dai ritmi dei balli dell’America Latina.
Teatro e parole nell’Androne di Palazzo Dellepiane
L’affascinante cornice dell’androne di Palazzo Dellepiane sarà la sede naturale per le proposte teatrali e d’autore della rassegna “Crocevia”:
- Domenica 5 luglio: il monologo Bikila di Davide Fabbrocino, dedicato alla storica vittoria del maratoneta etiope alle Olimpiadi di Roma del 1960.
- Domenica 12 luglio: il noto autore e giornalista Fabio Genovesi presenterà il suo racconto Sui pedali. Una profonda riflessione sulla bicicletta, ripercorsa dalle origini fino alle folli imprese del ciclismo pionieristico, vissuta come strumento spirituale e rivoluzionario di pura libertà.
- Domenica 19 luglio: Monica Massone porterà in scena Voci, un’opera che esplora l’universo femminile attraverso la memoria storica.
- Mercoledì 29 luglio: la rassegna ospiterà il Festival Lavagnino summer edition con lo spettacolo Cantautori da cinema, un mix tra classico e pop che unisce un trio d’eccezione (pianoforte, basso e chitarra) a un quartetto d’archi.
Cinema all’aperto, planetario e il concerto finale
Il cartellone estivo si arricchisce di ulteriori esperienze immersive e appuntamenti storici per la città:
- 25 e 26 luglio (Parco Castello): un’arena cinematografica all’aperto con un maxi schermo sotto le stelle (proiezioni alle ore 20:30 e alle 22:30).
- Sabato 2 agosto (Piazza Dellepiane): il Cinemasferico, un innovativo planetario mobile con un sistema di proiezione a 360 gradi. Le suggestive proiezioni Il Sogno di Volare e Il Segreto degli Alberi saranno proposte in quattro appuntamenti (dalle 18:30 alle 21:30).
- Lunedì 3 agosto (Piazza Carenzi): la conclusione ufficiale del festival avverrà con il tradizionale Gran Concerto della Madonna della Neve, eseguito dal Corpo Musicale Romualdo Marenco Città di Novi Ligure.
Orari e Informazioni utili
Tutti gli spettacoli del festival “Crocevia” sono a ingresso gratuito. Gli eventi avranno inizio alle ore 21:00, ad eccezione delle serate musicali del 4 e dell’11 luglio (inizio ore 22:00) e delle proiezioni cinematografiche e del Cinemasferico, che seguiranno gli orari indicati.
Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi a:
- Ufficio Turismo Comune di Novi Ligure (via Gramsci, 11) – Tel. 0143772204 | Email: turismo@comune.noviligure.al.it
- Welcome Point (via Girardengo, 1) – Tel. 0143772313 | Email: welcomenovi@comune.noviligure.al.it (Orari di apertura: venerdì e sabato 10-13 / 14-17; domenica 10-13)