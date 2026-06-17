Dal 19 al 29 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate imperiese: Ineja Food, l’area gastronomica della storica Festa di San Giovanni. Sulla Banchina Aicardi di Oneglia, la cucina si trasformerà per undici giorni in un vero e proprio racconto di memoria e identità, richiamando migliaia di persone pronte a vivere un’esperienza che unisce i sapori autentici del territorio all’incredibile passione dei volontari.

Organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, Ineja Food è cresciuta nel tempo fino a diventare il simbolo imprescindibile della manifestazione. Questo successo è il frutto dell’instancabile lavoro di decine di volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per garantire un servizio di alta qualità e valorizzare le eccellenze del Ponente ligure, promuovendo la storia e la cultura di Imperia ben oltre i confini locali.

Un menù tra classici intramontabili e nuove scoperte

La volontà di custodire gelosamente le ricette che hanno reso celebre la cucina imperiese si sposa con il desiderio di proporre, edizione dopo edizione, nuove esperienze gastronomiche. Tutte le sere, le cucine accoglieranno il pubblico offrendo:

I piatti simbolo: l’immancabile Brandacujun, emblema indiscusso della tradizione marinara locale, e il gustoso Zemin di pesce.

l’immancabile Brandacujun, emblema indiscusso della tradizione marinara locale, e il gustoso Zemin di pesce. Novità quotidiane: specialità diverse proposte ogni sera per accompagnare i visitatori in un viaggio culinario sempre nuovo e sorprendente, pur rimanendo fedele alla Liguria.

A sottolineare lo spirito comunitario dell’iniziativa è Stefano Zerbone, responsabile di Ineja Food:

“La Festa di San Giovanni è un appuntamento che per noi significa prima di tutto condivisione. Dietro ogni piatto c’è il lavoro di una squadra straordinaria composta da volontari che, per mesi, preparano questo evento con entusiasmo e grande senso di appartenenza. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza autentica, fatta di sapori genuini, qualità delle materie prime e attenzione per ogni dettaglio. Vogliamo che chi si siede ai tavoli di Ineja Food possa sentirsi parte di una grande famiglia e portare con sé il ricordo di una serata speciale vissuta nel cuore della nostra città”.

Le storiche pentole giganti: i monumenti della festa

A vegliare sulle serate e a testimoniare il legame viscerale tra l’evento e la cultura del luogo, faranno la loro comparsa le storiche pentole giganti, vere e proprie icone di San Giovanni.

Tra di esse spicca la leggendaria “Giuvanina”, entrata nella storia per aver conquistato il Guinness World Record cucinando, secondo tradizione, oltre una tonnellata di stoccafisso. Anche se oggi non è più utilizzata per la cottura, la “Giuvanina” rimane il simbolo più significativo della manifestazione, affiancata dalle celebri “Battistina” e “Ineja”, perfette testimoni di una lunga avventura fatta di dedizione e amore per il territorio.