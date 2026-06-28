Il Forte di Gavi si prepara a celebrare un traguardo storico: sabato 11 luglio 2026, la fortezza festeggerà i 400 anni dall’avvio dei lavori che, a partire dall’11 marzo 1626, trasformarono l’antico castello medievale nell’imponente struttura militare che domina il paesaggio. Per l’occasione, il monumento si presenterà al pubblico con un volto completamente rinnovato, frutto di un articolato piano di riqualificazione che integra spazi museali moderni, tecnologie digitali all’avanguardia e nuovi servizi dedicati all’accessibilità.
Un restauro nel segno dell’accessibilità e dell’innovazione
La trasformazione del complesso monumentale, sostenuta da investimenti pubblici e privati tra cui quelli del PNRR, ha permesso di intervenire su numerosi fronti. Le principali novità includono:
- Riqualificazione strutturale: Sono stati restaurati i bastioni, le antiche garitte panoramiche e ripristinato il vigneto storico in collaborazione con i Produttori del Gavi.
- Percorsi museali: È stato realizzato un nuovo allestimento permanente negli spazi del basso Forte e messa in sicurezza l’area dell’Alto Forte per la fruizione pubblica.
- Accessibilità senza barriere: L’installazione di ascensori e servoscala permette ora di raggiungere agevolmente la Manica Lunga e il Bastione San Tommaso.
- Tecnologia al servizio della storia: Il Forte si racconta ora attraverso cartellonistica multilingue, strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale e una sala conferenze rinnovata con ledwall 4K.
- Servizi sostenibili: Sono stati introdotti nuovi sistemi di illuminazione efficiente e un punto di ricarica per e-bike.
Il programma delle celebrazioni dell’11 luglio
La giornata di festa offrirà un ricco calendario di appuntamenti gratuiti:
- Ore 10:30: Presentazione degli interventi e visita guidata con il Direttore e i professionisti del progetto.
- Dalle ore 16:00: Inaugurazione della mostra “Fammi un quadro del sole. Omaggio a Emily Dickinson” e della rassegna artistica “Fortissima Parade”, con installazioni immersive.
- Ore 21:45 (Campo sportivo di Gavi): Grande spettacolo finale di luci e suoni a cura di Dark Light.
Saranno inoltre previste visite all’Alto Forte alle ore 11:45, 15:30 e 17:00 (su prenotazione obbligatoria all’indirizzo drm-pie.gavi@cultura.gov.it). Per raggiungere il Forte, i visitatori potranno utilizzare i parcheggi adiacenti oppure la navetta gratuita in partenza dal parcheggio del cimitero.