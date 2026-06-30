Saranno il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, e il Capogruppo alla Camera e Segretario in Piemonte Riccardo Molinari gli ospiti d’onore della 31^ Festa della Lega dell’Alto Monferrato, in programma a Capriata d’Orba da venerdì 3 a domenica 5 luglio, nei tradizionali spazi della Cantina Sociale.



Il Ministro Salvini e il capogruppo Molinari saliranno sul palco domenica sera alle 21, e sarà sicuramente l’occasione per fare il punto sull’attività del Governo e sulle battaglie dei Gruppi parlamentari della Lega, dal percorso dell’Autonomia a conquiste importanti come lo stop definitivo in Piemonte ai divieti sulle auto diesel euro 5, a tutela di decine di migliaia di cittadini appartenenti alle fasce più deboli. Ma si parlerà anche di immigrazione, illustrando i risultati sin qui ottenuti, e soprattutto ciò che si intende fare a partire dal 2027. Ovviamente, essendo alle porte le elezioni amministrative di primavera, fondamentali per il nostro territorio, non mancheranno approfondimenti sulle situazioni locali.

Ad accogliere il Ministro Salvini e il Capogruppo Molinari domenica sera a Capriata d’Orba ci saranno i parlamentari piemontesi della Lega, gli assessori e consiglieri regionali, i sindaci e gli amministratori locali del territorio, ma soprattutto militanti ed elettori, per i quali la Festa di Capriata rappresenta da sempre un punto di riferimento per incontrarsi, confrontarsi, capire scenari presenti e futuri.

La Festa della Lega dell’Alto Monferrato si articolerà in 3 serate, da venerdì 3 a domenica 5 luglio, con ingresso gratuito a partire dalle ore 19.

L’on. Riccardo Molinari sarà presente anche la sera di venerdì 3 luglio, e incontrerà militanti e simpatizzanti della Lega.