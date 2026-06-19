Il conto alla rovescia è finalmente terminato e il sogno di un intero territorio sta per diventare realtà. Domani, sabato 20 giugno alle ore 10.00, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Incompiuta, il meraviglioso tratto di pista ciclopedonale a picco sul mare che collegherà direttamente Diano Marina e Imperia. Il taglio del nastro, fissato nella suggestiva zona della Galeazza, segnerà una svolta storica per il turismo, l’outdoor e la mobilità sostenibile dell’intero Ponente ligure.

L’appuntamento alla Galeazza: una festa per tutti

L’invito della vigilia, lanciato calorosamente anche dal sindaco Cristiano Za Garibaldi attraverso i canali social, è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni sportive e agli appassionati della bicicletta e delle passeggiate all’aria aperta. L’appuntamento di domani alle 10.00 sarà una vera e propria festa di comunità per celebrare un’opera attesa da decenni, frutto di un lavoro sinergico che ha visto collaborare strettamente la Regione Liguria, il Comune di Diano Marina e il Comune di Imperia.

La nuova infrastruttura rappresenta un tassello fondamentale e altamente scenografico della più ampia Ciclovia Tirrenica, nel Ponente Ligure chiamata Pista Ciclabile Riviera dei Fiori” capace di garantire la continuità della mobilità costiera fino a Ospedaletti e di configurarsi già da oggi come un formidabile volano economico per la zona.

Sicurezza ad alta tecnologia e una nuova veste verde

Chi percorrerà il tracciato a partire da domani troverà un percorso completamente rivoluzionato, dove la bellezza del panorama si sposa con i più moderni standard di sicurezza:

Monitoraggio hi-tech: Il versante roccioso di Capo Berta è stato consolidato e dotato di un sistema di sensori all’avanguardia applicato alle reti paramassi, capace di allertare i tecnici in tempo reale in caso di piccoli smottamenti.

Il versante roccioso di Capo Berta è stato consolidato e dotato di un sistema di sensori all’avanguardia applicato alle reti paramassi, capace di allertare i tecnici in tempo reale in caso di piccoli smottamenti. Gestione emergenze: Una corsia del tracciato è interamente riservata al transito dei mezzi di soccorso per garantire interventi tempestivi in caso di necessità.

Una corsia del tracciato è interamente riservata al transito dei mezzi di soccorso per garantire interventi tempestivi in caso di necessità. Illuminazione e natura: Un nuovo impianto d’illuminazione permetterà la fruizione del percorso anche nelle ore serali, mentre l’estetica è stata curata con la messa a dimora di essenze tipiche della macchia mediterranea come tamerici, jacaranda, oleandri, rosmarino, agavi e ginestre.

I lavori sulla struttura sono terminati e il percorso è pronto per essere inaugurato e vissuto, mentre nei mesi successivi l’Amministrazione provvederà a completare l’opera installando i dettagli finali dell’arredo urbano, come panchine, cestini e fontanelle, per renderla ancora più accogliente.