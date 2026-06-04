Gli alunni della scuola media di Pontecurone hanno dato vita quest’anno al progetto di arteterapia, proposto dall’ Arteterapeuta Valentina Usala e sponsorizzato dall’Amministrazione comunale. Gli insegnanti hanno da subito accolto e promosso l’attività in orario curricolare, credendo nella validità della proposta e captandone il potenziale. Il percorso, basato sul concetto di trasformazione in arteterapia, ha visto gli alunni spaziare tra scrittura, disegno e pittura, in un ambiente non performativo, in cui al centro di tutto c’erano loro, con le emozioni e vissuti di ciascuno. Il percorso, condotto da Valentina Usala, è stato utile a far emergere alcune “zone d’ombra”, per mezzo della comunicazione non verbale, laddove a parole non sempre è facile farlo.

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