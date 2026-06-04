Giovedì 21 maggio 2026 , quattro studenti della Redazione del giornale scolastico studentesco MarcoNews dell’Istituto Marconi accompagnati dal prof. Matteo Zaccaro, collaboratore per il Progetto “MarcoNews, social media e comunicazione” si sono recati presso gli studi di Radio PNR per un’intervista basata sul risultato ottenuto al concorso realizzato da Gestione Ambiente e gruppo ACOS “Eco Challenge, Il dibattito che fa rumore” incentrato sulla sostenibilità, grazie al quale il nostro istituto con i suoi progetti alternativi “Giallosai” e “Mangolosai” è riuscito a conquistare il secondo posto nella categoria “Qualità e originalità”, vincendo 800 euro.

Ludovica racconta: “Accolti in modo simpatico e cordiale da Giampaolo Cacciatore, vocalist di City Life di Radio PNR, dalla referente del progetto, Dott.ssa Francesca Danieli, e da Lucrezia Franzoia di Gestione Ambiente ci siamo subito sentiti a nostro agio. Nel corso della diretta abbiamo spiegato in cosa consiste il lavoro della redazione e quali siano i passaggi fondamentali per riuscire a creare un podcast, come quelli da noi ideati per il concorso.

Inoltre, abbiamo parlato degli argomenti trattati nei nostri due podcast: il Fast fashion, la moda usa e getta, e l’inquinamento ambientale che genera l’industria della moda, nel primo; l’inquinamento generato dall’uso di internet e il grande consumo di acqua che richiedono i server per essere raffreddati, nel secondo. Essere lì in prima persona, davanti ai microfoni di una vera radio per raccontare il nostro lavoro e poter parlare in diretta di un tema così importante come l’impatto ambientale ci ha fatto capire quanto la nostra voce come studenti possa essere forte e fare la differenza anche fuori da scuola”.

Manuel conclude con soddisfazione: “La visita a radio PNR mi è piaciuta molto perché abbiamo potuto vedere da vicino come lavorano le persone in radio. Mi ha colpito il modo in cui preparano e organizzano la trasmissione. È stata una giornata diversa dal solito e molto interessante”.

Ludovica Bonifazio 3^BE Informatica e Telecomunicazioni

Manuel Di Stefano 3^AA Chimica dei Materiali Biotecnologie