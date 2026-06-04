Il viaggio musicale del Festival Echos ritorna a Voltaggio per l’edizione 2026, unendo come sempre la grande musica alla bellezza del territorio.

Sabato 13 giugno, lo splendido Oratorio di San Giovanni Battista ospiterà un appuntamento di alto livello: il pianista Pietro Bonfilio si esibirà in un affascinante repertorio dedicato alle musiche di Scriabin, Chopin e Musorgskij.

Prima del concerto, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire la storia del luogo grazie a una visita guidata gratuita offerta dall’Associazione L’Arcangelo APS.

Programma del Pomeriggio

Ore 16:30 – Visita guidata dell’Oratorio

Ore 17:30 – Concerto di pianoforte di Pietro Bonfilio.

Info Utili e Prenotazioni

Data la capienza limitata della sala, la prenotazione per il concerto è obbligatoria. Per riservare i posti, contatta la segreteria del Festival: Email: info@festivalechos.it Telefono: 348 7161557 Sito web: www.festivalechos.it

Partner e Ringraziamenti

L’evento è patrocinato dal Comune di Voltaggio, organizzato da Ondasonora APS e L’Arcangelo APS, e sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Viscol Spa.

Si ringrazia sentitamente l’Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio per la generosa ospitalità, concessa a causa della temporanea chiusura del Convento dei Cappuccini per lavori di ristrutturazione.