Venerdì 26 giugno alle ore 21 al Chiostro di Santa Maria di Castello di Alessandria

Una serata in cui teatro, narrazione e musica dal vivo si incontrano per dare vita a un percorso originale di riflessione e ascolto. Venerdì 26 giugno alle ore 21, nel Chiostro di Santa Maria di Castello ad Alessandria, andrà in scena “Pesci in bicicletta”, spettacolo scritto e interpretato da Mirella Levo, con l’accompagnamento musicale dei Blobfish.

Il titolo prende spunto dalla celebre affermazione «Una donna ha bisogno di un uomo tanto quanto un pesce ha bisogno di una bicicletta», trasformandola nel punto di partenza di una ricerca artistica che esplora il tema del femminismo contemporaneo, dell’identità e della possibilità di superare schemi e modelli consolidati.

Lo spettacolo si sviluppa come un dialogo continuo tra parola e musica, in cui la voce narrante e gli strumenti si rincorrono, si ascoltano e si sostengono reciprocamente, accompagnando il pubblico attraverso storie, immagini e suggestioni. Un viaggio che affronta temi complessi con sensibilità e leggerezza, lasciando spazio al dubbio, alla ricerca e al confronto.

Accanto a Mirella Levo saliranno sul palco:

Federica Baldizzone (violino)

Roberto Bonaldo (percussioni)

Stefano Massobrio (chitarra)

Gregorio Gandino (ukulele)

Gianluca Pagella (ukulele)

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali estive del territorio e propone al pubblico un’esperienza capace di unire linguaggi artistici differenti in un’unica narrazione.

Informazioni

Venerdì 26 giugno 2026 – ore 21.00

Chiostro di Santa Maria di Castello – Alessandria

Ingresso: 10 euro

Prenotazioni e informazioni:

335 1340361

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