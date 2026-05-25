L’Amministrazione Comunale di Diano Marina lancia una strategia integrata di promozione turistica finalizzata a consolidare il posizionamento competitivo della località, puntando su destagionalizzazione, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche.

Una Strategia Lungimirante per la Riviera

Diano Marina si conferma un modello di eccellenza nella gestione e nello sviluppo delle politiche turistiche regionali. Su proposta dell’Assessore al Turismo, Luca Spandre, la Giunta Comunale ha tracciato le linee guida di un ambizioso progetto volto a proiettare la città e l’intero comprensorio del Golfo Dianese verso le nuove sfide del mercato turistico nazionale e internazionale.

Questo importante passo rappresenta la naturale evoluzione di un percorso virtuoso iniziato con l’adesione al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria e consolidatosi nel tempo. L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: rispondere con prontezza e dinamismo alle trasformazioni del comparto globale, offrendo un’immagine coordinata, moderna ed estremamente attrattiva del territorio.

Il Modello Virtuoso dell’Imposta di Soggiorno

Il motore di questa imponente operazione di rilancio si fonda su una gestione trasparente e mirata delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno, concepita non come un mero prelievo, ma come un volano di investimento diretto sul territorio. In totale sinergia con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive, riunite nel Tavolo di Concertazione, il Comune ha strutturato una ripartizione virtuosa dei proventi.

La stragrande maggioranza delle risorse, pari ad almeno il 60%, viene capillarmente destinata alla promozione dell’accoglienza, alla comunicazione istituzionale, al marketing territoriale e alla realizzazione di eventi di alto profilo turistico, ivi compreso il potenziamento dei servizi di informazione dello IAT. Il restante 40% viene invece investito direttamente dall’ente locale nel miglioramento continuo del decoro urbano e in infrastrutture strategiche, garantendo così una città sempre accogliente, curata e a misura di cittadino e visitatore.

Le Linee Maestre del Piano 2026

Il piano di valorizzazione prevede interventi mirati e di grande impatto visivo:

Campagna Pubblicitaria Estiva: Un’azione promozionale strategica programmata dal 15 giugno al 15 luglio 2026 per catalizzare i flussi della stagione principale.

Un’azione promozionale strategica programmata dal 15 giugno al 15 luglio 2026 per catalizzare i flussi della stagione principale. Campagna Pubblicitaria Autunnale: Un piano mirato dal 15 settembre al 15 ottobre 2026, studiato specificamente per incentivare la destagionalizzazione e attrarre visitatori nei mesi di grande fascino climatico e culturale.

Un piano mirato dal 15 settembre al 15 ottobre 2026, studiato specificamente per incentivare la destagionalizzazione e attrarre visitatori nei mesi di grande fascino climatico e culturale. Produzione Multimediale Emozionale: Realizzazione di spot video ad altissima definizione e materiali grafici coordinati, capaci di raccontare e trasmettere la vera anima del Golfo Dianese.

Il Golfo Dianese come Brand Unico e Integrato

Il progetto parte da una consapevolezza geografica e culturale profonda: il territorio di Diano Marina e del Golfo Dianese costituisce un sistema turistico, culturale ed economico unitario. Si tratta di un patrimonio prezioso caratterizzato da una straordinaria identità paesaggistica, ambientale, storica ed enogastronomica, forte di una tradizione di accoglienza storicamente consolidata.

Attraverso queste nuove azioni di marketing, il Comune intende valorizzare proprio questa pluralità di esperienze, promuovendo forme di turismo sostenibile ed esperienziale. Dalle spiagge dorate all’entroterra ricco di borghi e sentieri, passando per le eccellenze dell’agricoltura locale e dell’olio extravergine, ogni elemento viene integrato in un’unica grande narrazione. Questa sinergia tra l’ente pubblico, gli operatori economici e le associazioni locali permetterà di sostenere concretamente il commercio e il tessuto imprenditoriale della Riviera, garantendo uno sviluppo economico diffuso e duraturo.