La Giunta Comunale approva un nuovo intervento urbanistico che si integra nel più ampio progetto di ammodernamento del Lotto 4: nuovi spazi verdi in armonia con l’estetica del viale, a costo zero per le casse comunali.

Un Nuovo Tassello per il Restyling di Viale Kennedy

L’Amministrazione Comunale continua a lavorare per il miglioramento del decoro e dell’assetto urbano. Su proposta del Consigliere al Patrimonio, Dott.ssa Veronica Brunazzi, (nella foto in alto) la Giunta ha approvato una delibera che segna un ulteriore passo in avanti nella riqualificazione di Viale Kennedy. L’intervento si inserisce in modo organico e funzionale nella cornice dei lavori previsti per il “Lotto 4” dell’arteria cittadina, opera già formalmente inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

Il Progetto: Viabilità e Cura del Verde

L’operazione nasce da una virtuosa collaborazione tra l’iniziativa privata e l’interesse pubblico. La società Soc. Mattone S.r.L. ha presentato un progetto – redatto dal Geom. Roberto Bonura – per la realizzazione di un nuovo passo carraio al servizio delle proprie unità immobiliari.

Per consentire l’accesso in corrispondenza del civico 108, i lavori comporteranno l’eliminazione di un’aiuola pubblica con alberatura. Tuttavia, l’intervento si trasformerà in un’opportunità di arredo urbano: a compensazione, il progetto approvato prevede infatti la messa in opera di ben due nuove aiuole nel tratto compreso tra i civici 102 e 108.

Intervento a Costo Zero e Armonia Estetica

L’aspetto più rilevante per la collettività è che la realizzazione delle nuove aree verdi sarà a totale cura e spesa della società richiedente, senza alcun esborso da parte del Comune.

Per garantire la massima coerenza architettonica e paesaggistica, l’Amministrazione ha posto una condizione chiara: le due nuove aiuole dovranno essere realizzate in stretta conformità con quelle già presenti nei tratti di Viale Kennedy interessati dai precedenti interventi di riqualificazione. Gli uffici comunali (Settore 5) hanno già ricevuto mandato per recepire queste modifiche all’interno del progetto generale del Lotto 4, assicurando ai cittadini un viale moderno, omogeneo e sempre più accogliente.