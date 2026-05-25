Ancora una volta AssaggiaTortona si conferma la manifestazione più amata e partecipata del territorio tortonese, con numeri straordinari che continuano a crescere anno dopo anno. L’edizione 2026, andata in scena da venerdì 22 a domenica 24 maggio, ha fatto registrare oltre 65 mila presenze, superando i risultati già eccezionali dello scorso anno e consacrando definitivamente l’evento come uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti del Piemonte.

Un successo certificato non soltanto dall’affluenza record, ma anche dall’enorme quantità di prodotti distribuiti: durante le tre serate diversi stand hanno infatti dovuto chiudere in anticipo per esaurimento delle scorte, segnale evidente dell’entusiasmo e della partecipazione del pubblico.

Grande soddisfazione anche da parte dei produttori locali, protagonisti assoluti della manifestazione e anch’essi in continua crescita. Nel 2026 erano ben 80 gli stand presenti, numero che ha reso necessario ampliare ulteriormente l’area dell’evento che, per la prima volta, si è estesa lungo tutto l’asse della via Emilia, da piazza Arzano fino a piazza Malaspina comprese, trasformando il cuore della città in un grande percorso dedicato alle eccellenze del territorio.

Apprezzatissimo anche il ricco programma di eventi collaterali pensato per ogni fascia d’età. Grande partecipazione per le iniziative di Tortona Bricks con i mattoncini Lego, così come per gli Eco Games e i laboratori dedicati a natura e ambiente di Verde & Commerce. Successo di pubblico anche per gli appuntamenti musicali che hanno animato piazza Duomo e piazza Malaspina, contribuendo a creare un’atmosfera di festa che ha coinvolto cittadini e visitatori per tutto il weekend.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, giovedì sera, è stata la seconda edizione dei “Derthona Awards 2026 – Il Banchetto di Leonardo”, evento che ha celebrato la storia passata, presente e futura del territorio, valorizzando gli ambasciatori del Tortonese e ponendo al centro le nuove generazioni attraverso il progetto Derthona Giovani.



“AssaggiaTortona rappresenta ormai molto più di una tradizione – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – è diventata il simbolo autentico di un territorio e delle sue eccellenze. La continua crescita della manifestazione e l’affetto che riceve ogni anno dal pubblico sono motivo di orgoglio non soltanto per l’Amministrazione Comunale, ma per tutto il sistema che lavora ogni giorno per promuovere Tortona, il Tortonese e i suoi prodotti. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei produttori, dei volontari e il sostegno fondamentale dei nostri sponsor, a partire dalla Fondazione CR Alessandria, partner storico dell’iniziativa”.



“Dietro questo risultato c’è stato un enorme lavoro organizzativo – ha spiegato l’Assessore Fabio Morreale – che ha visto il servizio Manifestazioni e Cultura del Comune svolgere in maniera eccellente il delicato compito di coordinare una macchina complessa e articolata. Un ringraziamento speciale va a tutti i dipendenti comunali impegnati durante i tre giorni della manifestazione presso i due infopoint, ai volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Misericordia, fondamentali per garantire sicurezza e assistenza. Grazie anche a Beatrice Brollo, che ha contribuito a trasformare AssaggiaTortona in un vero fenomeno social, a Verde & Commerce, a Barbara Ganti, Desiree Daloia e agli amici di Plus Valenza e Tomato Farm per il prezioso supporto nell’organizzazione dei Derthona Awards. E naturalmente grazie ai produttori, ai ristoratori e al Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, veri protagonisti di questo incredibile successo”.



AssaggiaTortona chiude così un’edizione storica, confermandosi non solo una manifestazione enogastronomica, ma una vera vetrina di promozione territoriale capace di attrarre migliaia di persone e valorizzare le eccellenze del Tortonese in un clima di festa, condivisione e identità.

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