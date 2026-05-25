Un nuovo e gradito ritorno a Pontecurone, sabato 23 maggio, quello di Maria Monica Gentili, per presentare la sua ultima fatica letteraria:”La casa dei nonni…e quel pasticciaccio del 110″. Il libro è la storia di un viaggio che trasforma chi viaggia; la casa si rivela l’alter ego della protagonista e custodisce memorie che chiedono di essere salvate e trasmesse.

M.Monica Gentili, ex insegnante del Liceo classico Grattoni di Voghera, si era già fatta conoscere ed apprezzare dai fedelissimi della Biblioteca comunale “Sandro Castelli”, che organizza da quattro anni la rassegna annuale degli Appuntamenti con gli Autori, con il romanzo “Stragi, banditi e povertà”.

A presentare l’autrice e a dialogare con lei, il presidente della biblioteca Piero Gazzaniga e la vice presidente Elisa Bassi, ex alunna della prof. Gentili.